Інтерфакс-Україна
Події
20:53 18.06.2025

Україна веде підготовку до оголошення конкурсу на розробку літієвого родовища "Добра" - Єрмак

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Україна веде підготовку до оголошення конкурсу на розробку літієвого родовища "Добра" - Єрмак

Україна веде підготовку до оголошення конкурсу на розробку літієвого родовища "Добра", що може стати першим проєктом у межах співпраці зі США, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Україна веде підготовку до оголошення конкурсу на розробку літієвого родовища "Добра" в Кіровоградській області. Це може стати першим проєктом у межах співпраці зі США. Радий бачити, що процес іде та результати наших зустрічей у Вашингтоні тиждень тому перетворюються на конкретні дії", - написав Єрмак у телеграм-каналі у середу.

Окрім того, керівник ОП і перша віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко не полях саміту G7 обговорили співпрацю з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

 

Теги: #копалини #співпраця #сша

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