Інтерфакс-Україна
Події
20:50 02.11.2025

Укренерго анонсувала обмеження енергопостачання на 3 листопада

1 хв читати
Укренерго анонсувала обмеження енергопостачання на 3 листопада

Обмеження в постачанні електроенергії будуть застосовані 3 листопада в окремих регіонах України, повідомила Укренерго в телеграм-каналі у неділю.

"Завтра, 3 ЛИСТОПАДА, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ: з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00 — обсягом від 0,5 до 2 черг

ГРАФІКИ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ: з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00 — для промислових споживачів", - анонсувала Укренерго в Телеграм.

 

Теги: #обмеження #анонс #електроенергія

