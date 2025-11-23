"Укренерго" анонсувало на понеділок відключення в 0,5-3 черги порівняно з 1-2,5 чергами у неділю

"Укренерго" повідомило про застосування у понеділок 24 листопада заходів обмеження енергоспоживання в усіх регіонах України.

"Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - пояснила "Укренерго" в телеграм-каналі у неділю.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ

• з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 3 черг

ГРАФІКИ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ

• з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів

У неділю компанія застосовувала погодинні відключення обсягом від 1 до 2,5 черг.