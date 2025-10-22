Інтерфакс-Україна
Події
18:36 22.10.2025

Сербія як країна-кандидат має слідувати зовнішній політиці ЄС, включно із санкціями проти РФ - Європарламент

Передбачуваний вступ Сербії до Євросоюзу передбачає її відповідність принципам і єдиній політиці ЄС, зокрема зовнішній, частиною якої є санкції проти РФ, наголошується в резолюції, ухваленій Європарламентом (ЄП) у середу.

За резолюцію проголосували 457 євродепутатів, 103 були проти, і 72 парламентарії утрималися.

На пленарній сесії ЄП у Страсбургу Європарламент наголосив "на своїй твердій прихильності до перспектив членства Сербії в ЄС за умови досягнення відчутного прогресу в сфері демократії, верховенства права та основних прав, а також повної відповідності спільній зовнішній політиці та політиці безпеки ЄС і санкціям проти Росії".

Резолюцію ухвалили у зв'язку з "тривалою політичною поляризацією і державними репресіями в Сербії через рік після трагедії в Новому Саді". Згідно з документом, "сербське керівництво несе політичну відповідальність за ескалацію репресій, впровадження насильства як норми і ослаблення демократії в країні".

Депутати ЄП зажадали всебічного і прозорого судового розгляду, щоб притягнути до відповідальності винних в обваленні навісу на залізничному вокзалі, що спричинило загибель людей.

Європарламент також закликав "до негайного і повного виконання рекомендацій міжнародної місії зі спостереження за виборами БДІПЛ ОБСЄ для забезпечення вільних і чесних виборів у Сербії".

У резолюції висловлено підтримку якнайшвидшому направленню до Сербії місії ЄС зі встановлення фактів за участю Європейського парламенту "для оцінювання ситуації на місці, включно зі станом демократії, тривалими протестами і репресіями щодо їхніх учасників".

