Ляєн: Єврокомісія працює над забезпеченням фінансових та оборонних потреб України

Фото: https://edition.cnn.com

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн по підсумках розмови з президентом України Володимиром Зеленськими та його французьким колегою Еммануелем Макроном заявила, що сторони залишаються "єдиними у підтримці мирної угоди, яка буде справедливою для України", угоди "яка повністю підтримує суверенітет України та забезпечує необхідні гарантії безпеки".

"Сьогодні відбулася плідна дискусія з президентом Зеленським, який був разом з президентом Макроном та європейськими лідерами. Ми залишаємося єдиними у підтримці мирної угоди, яка буде справедливою для України. Угоди, яка повністю підтримує суверенітет України та забезпечує необхідні гарантії безпеки", - написала вона у соцмережі Х у понеділок.

Також фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія працює над забезпеченням фінансових та оборонних потреб України.

"Ми продовжуємо роботу над задоволенням фінансових потреб України. Ми досягли значного прогресу і плануємо представити наші юридичні пропозиції цього тижня. Ми також тісно координуємо наші дії з партнерами по Коаліції охочих. Ми посилюємо оборонний потенціал України як частину нашого власного", - заявила вона.

Як повідомлялось вранці понеділка, Україна продовжує перебувати в повній координації з Європейською комісією, заявив Зеленський. "Говорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Ми й надалі в повній координації з Єврокомісією, я вдячний за підтримку", - написав він у Телеграмі.