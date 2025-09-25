Неприйнятно, що російські енергоносії повертаються до ЄС "через чорний хід" – фон дер Ляєн

Фото: https://edition.cnn.com

Повернення російських енергоносіїв на європейський ринок є неприйнятним, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи заяву Трампа про необхідність припинення придбання палива у Росії.

"Що ж, президент Трамп має рацію. Неприйнятно, що через чорний хід російське викопне паливо повертається назад. Лише одна цифра: ми скоротили використання російського викопного палива в Європі на 80 відсотків, нуль вугілля з Росії, наприклад, лише 3 відсотки нафти з Росії. Так що дійсно різко скоротили. Але я бачу, що ЗПГ заходить через чорний хід. Тому ми щойно запропонували накласти санкції на ЗПГ, що надходить на європейські ринки з Росії", - сказала фон дер Ляєн в інтерв’ю CNN.

Вона нагадала, що у 2022 році, коли почалося російське повномасштабне вторгнення в Україну, Європа дійсно перебувала у величезній залежності від російського газу.

"Путін перекрив нам газ. У нас була величезна енергетична криза. Ми диверсифікували постачання до інших країн та друзів. Ми масово інвестували у відновлювані джерела енергії та ядерну енергетику, так що сьогодні ми майже позбулися російського викопного палива, і це правильно, що ми повинні закінчити цю роботу, ми повинні позбутися російського викопного палива, тому що воно лише наповнює російську військову скарбничку", - підкреслила фон дер Ляєн.

"Деякі країни-члени Європейського Союзу все ще використовують ЗПГ або російську нафту, і тут ми, як я вже казала, прийняли пакет санкцій, який дуже чітко дає зрозуміти, що за кілька місяців вони повинні позбутися ЗПГ, тому що він підпадає під дію санкцій", - додала вона.