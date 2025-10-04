Фон дер Ляєн шокована готовністю РФ нападати на мирних жителів в Україні

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн на прикладі атаки на Шостку шокована готовністю Росії нападати на мирних жителів.

"Шокуючі кадри з залізничної станції в Шостці підкреслюють безрозсудну і постійну готовність Росії наносити удари по цивільному населенню, — написала Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х.

ЄС та його глобальні партнери повинні продовжувати посилювати тиск на Росію, доки вона нарешті не погодиться на справедливий і тривалий мир, зазначила вона і додала, що "ЄС підтримує Україну, народ якої знову страждає від російського варварства".