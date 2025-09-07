Інтерфакс-Україна
Події
12:32 07.09.2025

Ляєн: Кремль зневажає дипломатію, порушує міжнародне право і без розбору вбиває людей

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на масовану повітряну атаку армії РФ, зазначивши, що "Європа повністю підтримує Україну і буде продовжувати це робити".

"Вчора ввечері Росія здійснила одну з найбільших атак безпілотними літальними апаратами та ракетами на Україну, націлившись як на урядові будівлі, так і на житлові будинки. Кремль знову зневажає дипломатію, порушує міжнародне право і без розбору вбиває людей. Європа повністю підтримує Україну і буде продовжувати це робити. Ми посилюємо збройні сили України, створюємо надійні гарантії безпеки та посилюємо санкції, щоб збільшити тиск на Росію. Вбивства повинні припинитися", - написала вона в соцмережі Х у неділю.

4 вересня президентка фон дер Ляєн перед зустріччю Коаліції охочих окреслила основні завдання, серед яких знову згадала перетворення України на "сталевого дикобраза".

"У Парижі на важливій зустрічі Коаліції охочих щодо гарантій безпеки. Ми працюємо над трьома основними завданнями. Перетворення України на сталевого дикобраза. Створення багатонаціональних сил для України за підтримки США. Зміцнення оборонної позиції Європи. Давайте рухатися вперед", - написала вона в соцмережі Х.

