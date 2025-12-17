Інтерфакс-Україна
Події
10:52 17.12.2025

Фон дер Ляєн: на саміті нам доведеться вирішити, яким шляхом піти у питанні фінпідтримки України на 2026-2027рр

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн констатує, що лідери країн-членів Європейського союзу повинні на наступному саміті ухвалити рішення, як саме буде надана фінансова підтримка Україні на 2026-2027 роки.

Про це вона сказала у середу в Страсбурзі, виступаючи на пленарному засіданні Європейського парламенту з питання щодо підготовки до засідання Європейської ради, яке пройде у Брюсселі 18-19 грудня.

"Від нас залежить, як фінансувати боротьбу України. Ми знаємо про терміновість, вона гостра, ми всі це відчуваємо, ми всі це бачимо, бо так само, як мирні переговори активізуються, посилюється і шквал російських атак", - зазначила президентка Європейської комісії.

За її словами, згідно з оцінками МВФ та оцінками ЄС, потреби України на 26-й та 27-й роки становлять близько 137 млрд євро. "Європа повинна покрити дві третини, тобто 90 млрд євро, і справа не лише в цифрах. Йдеться про посилення здатності України забезпечити справжній мир, справедливий, тривалий, який захищає Україну, а отже, і Європу", - повідомила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії також висловила переконання, що питання фінансування України також стосується збільшення вартості війни для Росії. "Саме тому я запропонувала два різні варіанти для цієї майбутньої Європейської Ради: один, заснований на (іммобілізованих російських) активах, а інший, заснований на запозиченнях ЄС. І нам доведеться вирішити, яким шляхом ми хочемо піти, яким маршрутом ми хочемо йти, але одне дуже й дуже чітко: ми повинні прийняти рішення про фінансування України протягом наступних двох років на цій Європейській Раді", - заявила вона.

Фон дер Ляєн нагадала, що у цьому напрямку ЄС вже зробив "один дуже важливий крок". "Минулого тижня ми домовилися про тривалу іммобілізацію російських активів. І це вирішальний крок, який посилає дуже сильний політичний сигнал. Це означає, що російські активи залишатимуться знерухомленими, доки ми не вирішимо інакше, доки Росія не припинить війну і доки Росія належним чином не виплатить Україні репарації за завдану шкоду. Активи знерухомлено на невизначений термін. Йдеться також про зміцнення здатності України забезпечити справжній мир, справедливий, тривалий і такий, що захищає Україну та Європу", - наголосила президентка Європейської комісії.

