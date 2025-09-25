Інтерфакс-Україна
Події
09:42 25.09.2025

Рішення про українську територію має приймати Україна, Європа продовжить підтримку і надасть все необхідне - фон дер Ляєн

Європейський Союз продовжить підтримувати Україну в боротьбі за суверенітет, але рішення про те, яку територію потрібно захищати, належить самій Україні, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Що робити Сполученим Штатам - це їхнє рішення, але Європейський Союз завжди чітко заявляв, що ми підтримуватимемо Україну і надаватимемо їй все необхідне. Наразі 175 мільярдів були інвестовані в оборону України, а також в її економічне виживання. І ми не зупинимося на досягнутому. Ми будемо стояти на боці України. І це також надання їм військового потенціалу, необхідного для захисту своєї країни", - сказала фон дер Ляєн в інтерв’ю CNN.

При цьому, наголосила вона, остаточне рішення має приймати українська сторона.

"Метою є, звичайно, рішення про те, яку українську територію потрібно захищати. Це рішення України. І ми це поважаємо. Мета полягає в тому, щоб Путін сів за стіл переговорів, сів за стіл переговорів, тому що ми всі хочемо миру", - пояснила вона.

Фон дер Ляєн також наголосила, що боротьба України йде не лише за її власні незалежність і суверенітет, це питання світового порядку і поваги до статуту, суверенітету і територіальної цілісності країн.

"Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб підтримати Україну, а також показати, що існує сильна коаліція охочих, яка гарантує, що після встановлення миру ми зможемо надати Україні, принаймні, гарантії безпеки", - заявила вона.

"Це зайняло певний час, але докази переконливі, щоб показати президенту Трампу, що президент Путін є хижаком, що він не хоче миру, і що ми повинні дуже чітко заявити, що міжнародні правила повинні поважатися. І це те, що ви почули від нього вчора", - додала фон дер Ляєн.

Теги: #підтримка_україни #єс #території #урсула_фон_дер_ляєн

