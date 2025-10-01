Інтерфакс-Україна
14:43 01.10.2025

Фон дер Ляєн: Україна – наша перша лінія оборони, ми повинні посилити підтримку

Фон дер Ляєн: Україна – наша перша лінія оборони, ми повинні посилити підтримку
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн переконана, що Україна є першою лінією оборони країн Європи від російської агресії і висловлюється за посилення військової підтримки та надання репараційних кредитів.

Нагадавши, що на порядку денному неформального засідання Європейської ради, яке проходить у середу в Копенгагені, два питання – оборона та Україна", вона сказала: "Щодо оборони, моя Комісія підготувала оглядовий документ, щоб обговорити напрямок дій, якщо справа доходить до України, і якщо ми всі погодимося, що Україна є нашою першою лінією оборони, то ми повинні посилити військову підтримку України. Ось чому сьогодні ми виділяємо Україні 4 млрд євро, 2 млрд євро з яких будуть інвестовані в безпілотники, і ми повинні посилити тиск на Росію. Саме тому я запропонувала репараційні кредити для України на основі знерухомлених російських активів".

При цьому фон дер Ляєн знову наголосила, що мова не йде про конфіскацію активів. "Україна повинна повернути цю позику, якщо Росія виплатить репарації, оскільки винуватець має бути притягнутий до відповідальності", - додала президент Єврокомісії.

За її словами, серед лідерів країн-членів ЄС "зростає консенсус щодо того, що не лише європейські платники податків повинні платити за підтримку України, але й що Росія має бути притягнута до відповідальності". "Росія є винуватцем, вона завдала шкоди, і вона має бути притягнута до відповідальності. І я думаю, що тепер у нас є надійний юридичний спосіб зробити це з пропозиціями щодо репарацій", - вважає фон дер Ляєн.

Вона також назвала "закономірністю" вторгнення російських дронів та літаків в повітряний простір Європи, аргументувавши цю думку тим, що, за її оцінкою, "Росія намагається випробувати нас і намагається посіяти розкол і тривогу в наших суспільствах". "Ми не допустимо цього", - запевнила президент Єврокомісії.

Теги: #війна #урсула_фон_дер_ляєн #підтримка_україни

