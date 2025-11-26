Інтерфакс-Україна
Події
10:46 26.11.2025

Фон дер Ляєн: Єврокомісія готова представити юридичний документ щодо фінпідтримки України на 2026-2027 рр.

Фото: https://edition.cnn.com

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що Єврокомісія готова представити юридичний текст з пропозиціями щодо фінансової підтримки України на період 2026-2027- роки.

Відповідний анонс вона зробила у середу в Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європейського парламенту, виступаючи з питання "Позиція ЄС щодо запропонованого плану та залученість ЄС до встановлення справедливого та тривалого миру в Україні".

Президент Єврокомісії нагадала, що на останньому засіданні Європейської Ради було ухвалено політичне рішення щодо фінансової підтримки України на 2026 та 2027 роки. "З цього питання ми, Комісія, представили документ з варіантами дій. Він включає варіант щодо іммобілізованих російських активів. Наступний крок - Комісія готова представити юридичний текст. І, шановні депутати, якщо чесно, я не бачу жодного сценарію, за якого європейські платники податків сплачуватимуть рахунки. Це також неприйнятно", - заявила фон дер Ляєн. На ці слова депутати Європарламенту відреагували аплодисментами.

Президент Єврокомісії також зазначила, що будь-яке рішення з цього питання має бути ухвалено відповідно до "правил відповідальної юрисдикції та з повагою до європейського та міжнародного права".

Теги: #єврокомісія #урсула_фон_дер_ляєн #фінпідтрима #пропозиції

