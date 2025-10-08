Інтерфакс-Україна
Події
14:26 08.10.2025

Глава ЄК розраховує на застосування антидронової системи ЄС, аж до стеження за танкерами з нафтою РФ

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн висловилася за комплексне використання майбутньої системи боротьби з безпілотниками, аж до виявлення танкерів із російською нафтою.

"Нам потрібна доступна за вартістю і така, що відповідає своєму призначенню, система для швидкого виявлення, швидкого перехоплення і, за необхідності, швидкої нейтралізації (БПЛА - ІФ-У). Але йдеться не лише про наш східний кордон - наш нинішній пріоритет. Нам потрібен 360-градусний підхід", - заявила глава ЄК, виступаючи в середу на пленарній сесії Європарламенту в Страсбурзі.

"Ця система боротьби з безпілотниками стане щитом для всього нашого союзу, включно з південним флангом. І вона має бути розроблена для вирішення широкого спектра завдань. Від реагування на стихійні лиха до боротьби з міжнародною організованою злочинністю. Від моніторингу міграції до контролю над російським тіньовим флотом. І цей список можна продовжувати", - сказала фон дер Ляєн.

За її словами, автономні системи є ядром безпеки в XXI столітті, і "Європа має бути в авангарді".

Теги: #єк #урсула_фон_дер_ляєн

