Фон дер Ляєн: сьогодні історичний день для ЄС – ми повністю відмовляємося від росенергоносіїв

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє про досягнення Європейським союзом рішення щодо повної незалежності від російських енергоносіїв.

"Сьогодні справді історичний день для нашого Союзу. Вчора ввечері ми досягли попередньої угоди щодо пропозиції Комісії повністю відмовитися від російського викопного палива. Ми перегортаємо цю сторінку, і ми перегортаємо її назавжди. Це світанок нової ери, ери повної енергетичної незалежності Європи від Росії", - заявила вона у середу в Брюсселі.

Фон дер Ляєн наголосила, що багато хто вважав, що це буде неможливо. "Що ж, цифри говорять самі за себе, і дозвольте мені навести деякі з них. Сьогодні імпорт російського газу, тобто СПГ та трубопровідного, знизився з 45 відсотків на початку війни до 13. Імпорт вугілля знизився з 51 відсотка на початку війни до нуля. А імпорт сирої нафти знизився з 26 відсотків до 2 відсотків сьогодні. Я завжди знала, що ми можемо досягти успіху в єдності, рішучості та спираючись на надзвичайну роботу останніх трьох років", - деталізувала президент Європейської комісії.

За її словами, завдяки плану Repower EU ЄС подолав "найгіршу енергетичну кризу за останні десятиліття". "Ми разом заощаджували енергію, забезпечуючи при цьому повну енергетичну безпеку. Ми диверсифікували наших постачальників, щоб вони стали надійними партнерами, підписали нові партнерські угоди, та інвестували у відновлювані джерела енергії та атомну енергетику з безпрецедентною швидкістю. Сьогодні половина нашої електроенергії надходить з відновлюваних джерел, а якщо подивитися на низьковуглецеву енергетику, тобто атомну та відновлювані джерела енергії, то це 74 відсотки. І це лише початок", - запевнила фон дер Ляєн.

Іншим важливим моментом президент Єврокомісії назвала той факт, що "коли ми значно скоротили імпорт викопного палива до Росії, ми також скоротили доходи, які Росія використовує для ведення війни агресії проти України". "На початку війни за викопне паливо ми платили Росії 12 млрд євро на місяць. Зараз ми платимо Росії 1,5 млрд євро на місяць, що все ще забагато. Ми прагнемо звести це до нуля", - повідомила вона.

Фон дер Ляєн також вказала, що "в рамках своєї агресії Росія знову і знову атакувала енергетичну інфраструктуру України". "Зима за зимою Європа допомагала підтримувати освітлення в Україні… Ми зробимо це знову цього року. Ми допоможемо відремонтувати шкоду, завдану російськими ударами. Ми вже надали понад 16 тис генераторів та трансформаторів. І ми стабілізуємо енергетичну мережу України, експортуючи понад 2 гігавати електроенергії з нашого Союзу до України. Ми продовжуватимемо підтримувати нагальні потреби та допомагати будувати більш стійку українську енергетичну систему на довгострокову перспективу. На завершення, це хороший день для Європи та для нашої незалежності від російського викопного палива, тому що це хороший день", - підсумувала фон дер Ляєн.

Європейський комісар з питань енергетики Дан Йоргенсен повідомив, що через 6 тижнів нові короткострокові та довгострокові контракти будуть заборонені. "Потім ми розглянемо решту імпорту за існуючими контрактами. Існуючі довгострокові контракти на ЗПГ будуть заборонені з 1 січня 2027 року відповідно до санкцій, про які ми домовилися раніше цього року. Дія існуючих довгострокових контрактів на трубопроводи припиниться з 30 грудня 2027 року. Що стосується існуючих короткострокових контрактів, ми припиняємо дію контрактів на ЗПГ у квітні 2026 року, а контрактів на трубопроводи – у червні 2026 року. Це призведе до повної відмови від російського газу з ринків ЄС восени 2027 року", - деталізував він.

Щодо імпорту російської нафти до ЄС, єврокомісар повідомив, що на початку наступного року буде представлена законодавча пропозиція щодо заборони імпорту всієї російської нафти. "Ми маємо зробити це якомога швидше, але не пізніше кінця 2027 року. Отже, на завершення, ми обираємо безпеку для нашого народу, стабільність для нашої економіки, незалежність для Європи, і ще раз ми підтримуємо Україну", - наголосив Йоргенсен.