Ворог просунувся поблизу Дронівки, Никанорівки, Паньківки та у Гуляйполі - DeepState

Окупаційним військам росіян вдалося просунутися поблизу Дронівки (на північ від Сіверська), Никанорівки й Паньківки (на північ від Покровська), та у Гуляйполі, повідомляє OSINT-проєкт DeepState у п’ятницю.

Як свідчить порівняльний аналіз карт DeepState, у Гуляйполі ворог зайняв 2,45 кв км, в районі Паньківки та Никанорівки сукупно 5,09 кв км. Найменше просування DeepState фіксує поблизу Дронівки – 0,29 кв км.

Джерело: https://t.me/DeepStateUA/22956