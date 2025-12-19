Інтерфакс-Україна
Події
00:15 19.12.2025

Ворог просунувся поблизу Дронівки, Никанорівки, Паньківки та у Гуляйполі - DeepState

1 хв читати

Окупаційним військам росіян вдалося просунутися поблизу Дронівки (на північ від Сіверська), Никанорівки й Паньківки (на північ від Покровська), та у Гуляйполі, повідомляє OSINT-проєкт DeepState у п’ятницю.

Як свідчить порівняльний аналіз карт DeepState, у Гуляйполі ворог зайняв 2,45 кв км, в районі Паньківки та Никанорівки сукупно 5,09 кв км. Найменше просування DeepState фіксує поблизу Дронівки – 0,29 кв км.

Джерело: https://t.me/DeepStateUA/22956

Теги: #війна #фронт #ситуація

