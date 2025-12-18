Інтерфакс-Україна
Події
02:31 18.12.2025

На фронті більше 120 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

З початку доби середи на фронті відбулося 125 бойових зіткнень, найбільше ворог атакував на покровському напрямку, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 125 бойових зіткнень. Сьогодні російські війська завдали 28 авіаційних ударів, скинувши 82 керовані авіабомби. Крім цього, залучили до ударів 3145 дронів-камікадзе та здійснили 2233 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках з початку доби українські військові відбили три штурмових дії окупантів. Крім того, ворог здійснив 115 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, з яких сім з реактивних систем залпового вогню.

На південно-слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Лиман, Одрадне, Довгеньке та у бік населеного пункту Ізбицьке.

На куп’янському напрямку агресор двічі проводив наступальні дії у бік населених пунктів Піщане й Глушківка.

На лиманському напрямку російські загарбники 11 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Нововодяне, Колодязі, Дробишеве, Новоселівка та у бік населеного пункту Чернещина.

Чотири ворожі штурми відбили українські захисники на слов’янському напрямку – окупанти намагалися просуватися у районах Серебрянки, Сіверська та Переїзного.

На костянтинівському напрямку 16 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр та у бік Костянтинівки і Софіївки.

На покровському напрямку від початку доби окупанти 37 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки. У деяких локаціях бої не вщухають дотепер.

"За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 78 окупантів, із них 42 – безповоротно. Також українські воїни знешкодили танк, три артилерійські системи, 35 БпЛА, шість одиниць автомобільної техніки та наземний роботизований комплекс. Окрім того, українські захисники уразили 12 укриттів для особового складу та склад боєприпасів противника", - сказано в повідомленні.

На олександрівському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону українських захисників у районах населених пунктів Олександроград, Соснівка, Солодке, Привільне, Красногірське та у бік Добропілля. Одне боєзіткнення триває.

На гуляйпільському напрямку ворог десять разів атакував позиції українських оборонців в районі Гуляйполя та у бік Варварівки.

На оріхівському напрямку окупанти тричі намагались наступати у районі Плавнів, але отримали відсіч.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02p63adZ8twbJudHKJGAYxwTR3dYtqRiZLdiwAGRnhLNLsZVLdwy26JizvmUnKt2pul

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

