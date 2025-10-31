Інтерфакс-Україна
12:29 31.10.2025

У Рівному відкрили вже п’ятий центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ

У Рівному розпочав роботу затишний та інклюзивний центр ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ - для військових, ветеранів і членів їхніх родин. Це вже п’ятий осередок всеукраїнської мережі, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували задля допомоги Силам безпеки й оборони України.

Щороку в рівненському центрі ПОВЕРНЕННЯ зможуть отримувати якісну й безоплатну психологічну допомогу 4 тисячі захисників і захисниць.

До центру ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ в Рівному можуть звертатися військові, ветерани та члени їхніх родин, які зіткнулися з наслідками психологічної травми. Фахівці центру працюють із посттравматичним стресовим розладом (ПТСР), тривожними й депресивними станами, адаптаційними та психосоматичними труднощами, емоційним виснаженням, панічними атаками, розладами сну тощо.

"Коли воює рідна людина - на війні перебувають двоє. Поруч із кожним захисником чи захисницею є родина, яка проходить свій шлях тривоги, очікування, а інколи, на превеликий жаль, втрат. Саме тому підтримка ментального здоров’я має охоплювати не лише військових і ветеранів, а й їхніх близьких. Відновлення - це спільний процес, і сила родини часто стає тим ґрунтом, на якому виростає віра людини в себе та в життя після війни", - Світлана Гриценко, керівниця проєкту ПОВЕРНЕННЯ.

Проєкт ПОВЕРНЕННЯ демонструє успішне партнерство між приватним сектором і державою, коли благодійники створюють центри ментального здоров’я на базі державних медичних установ. Новий осередок мережі ПОВЕРНЕННЯ створено на базі одного з ключових медичних закладів Рівненщини. Коштом проєкту проведено капітальний ремонт приміщень першого поверху та облаштовано повністю безбар’єрний простір - тут широкі дверні отвори, відсутні пороги, підлога вкрита медичним антиковзким лінолеумом.

Центр ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ в Рівному - це чотири кабінети для індивідуальної та сімейної допомоги, кімната групової терапії, одна двомісна палата денного стаціонару з медичними електричними багатофункціональними ліжками й інклюзивним санвузлом із душем, маніпуляційний кабінет, рецепція, кімната відпочинку персоналу з гардеробом та інклюзивні санвузли, зручні для людей, які пересуваються на кріслах колісних.

Важливою складовою центру є оснащення. Тут встановлено систему психологічного розвантаження та управління стресом Shiftwave System (США), яка допомагає зменшувати рівень тривожності й напруги. У розпорядженні спеціалістів також настільні психологічні ігри, головоломки, метафоричні асоціативні карти, матеріали для арт- і звукотерапії, іграшки-антистрес, тактильні килимки й масажні м’ячі. Для команди центру облаштовано робочі місця з комп’ютерною технікою, мультимедійним проєктором та фаховою бібліотекою. Це створює умови і для якісної роботи фахівців, і для комфортного перебування пацієнтів.

У рівненському центрі ментального здоров’я, як і в інших осередках мережі ПОВЕРНЕННЯ, з відвідувачами працює мультидисциплінарна команда, до якої входять лікарі-психіатри, психологи, психотерапевти, медичні сестри, а за потреби - кейс-менеджери, соціальні працівники та фахівці із супроводу ветеранів. Такий підхід забезпечує комплексну підтримку - від первинного консультування до довготривалої терапії.

"Рівненщина з перших днів війни прийняла тисячі поранених військових, їхніх родин - для багатьох цей регіон став місцем тимчасового, а для когось і нового дому. Саме тому питання ментального відновлення тут набуває особливого значення. Центр ПОВЕРНЕННЯ, як на мене, це не просто місце допомоги, а простір довіри й відновлення, де кожна людина може без страху говорити про свій досвід і почуття. За даними ВООЗ, кожен п’ятий, хто пережив досвід війни, потребує психологічної підтримки - і ми створені для того, щоб ця підтримка була доступною, своєчасною і професійною", - розповідає Алла Мирончук, завідувачка центру ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ в Рівному.

Якісне ментальне відновлення можливе лише за участю професіоналів. Тому в межах проєкту ПОВЕРНЕННЯ реалізуються освітні програми світового рівня для психологів, психіатрів і психотерапевтів та інших фахівців сфери ментального здоров’я - тренінги, воркшопи та супервізії, які дають дієві інструменти для роботи з травмами війни.

Мережу центрів ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ заснували Віктор та Олена Пінчуки, щоб допомогти військовим, ветеранам і їхнім родинам подолати психологічні травми, отримані внаслідок російської агресії в Україні. Уже сьогодні центри мережі ПОВЕРНЕННЯ працюють у Дніпрі, Тернополі, Полтаві, Кропивницькому й Рівному.

На першому етапі проєкту ПОВЕРНЕННЯ передбачено відкриття 20−25 центрів ментального здоров’я по всій Україні. Щороку в цих центрах понад 100 тисяч людей зможуть отримувати професійну й безоплатну психологічну допомогу, відновлюючи силу, рівновагу та віру в себе.

 

