10:56 27.11.2025

У Чернігові розпочав роботу 8-й центр ментального здоров’я мережі ПОВЕРНЕННЯ

У Чернігові відкрили комфортний та інклюзивний центр ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ — для військових, ветеранів і членів їхніх родин. Це вже восьмий осередок всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували задля допомоги Силам безпеки й оборони України.

Щороку в чернігівському центрі мережі ПОВЕРНЕННЯ зможуть отримувати якісну комплексну допомогу понад 4 тисячі захисників і захисниць.

До центру ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ в Чернігові можуть звертатися військові, ветерани та члени їхніх родин, які зіткнулися з наслідками психологічної травми. Фахівці центру працюють із посттравматичним стресовим розладом (ПТСР), тривожними розладами, депресією, адаптаційними й психосоматичними труднощами, а також іншими наслідками травматичного досвіду. Усі послуги в центрі ПОВЕРНЕННЯ є безоплатними для відвідувачів.

«Ми розуміємо, що вся українська спільнота сьогодні потребує психологічної підтримки. Але фокус проєкту ПОВЕРНЕННЯ — передусім наші Герої та Героїні: військові, ветерани та члени їхніх сімей. Наші центри ментального здоров’я — це справжні фортеці, де захисники й захисниці можуть зняти психологічний бронежилет. Важливо, щоб про них знали, адже багато військових через маскулінність звикли казати: “Навіщо нам допомога, ми впораємося самі”. Але саме тут можна відверто говорити з фахівцями. І потрібно, щоб у суспільстві й у ком’юніті військових та ветеранів була готовність приходити по цю підтримку», — зазначив Віктор Пінчук, засновник проєкту ПОВЕРНЕННЯ.

Проєкт ПОВЕРНЕННЯ демонструє успішне партнерство між приватним сектором і державою, коли благодійники створюють центри ментального здоров’я на базі державних медичних установ. Усі центри ПОВЕРНЕННЯ амбулаторно надають безоплатну допомогу захисникам та захисницям, а також їхнім родинам.

У чернігівському центрі є чотири кабінети фахівців для індивідуальної та сімейної психологічної та психіатричної допомоги, кімната групової терапії, двомісна палата денного стаціонару з медичними електричними багатофункціональними ліжками та інклюзивним санвузлом, рецепція із зоною очікування, маніпуляційний кабінет, ординаторська, кімната відпочинку персоналу з санвузлом та інклюзивний санвузол для відвідувачів.

Центр оснащений сучасними інструментами для психологічної підтримки: системою стрес-менеджменту Shiftwave System (США), обладнанням для EMDR-терапії, матеріалами для арттерапії та психологічними ресурсами для індивідуальної й групової роботи. Для фахівців передбачена вся необхідна техніка: мультимедійний проєктор, комп’ютери, багатофункціональні пристрої та ноутбуки.

Як і в інших осередках мережі ПОВЕРНЕННЯ, у чернігівському центрі з пацієнтами працює мультидисциплінарна команда — психіатри, психотерапевти, психологи, медичні сестри, а за потреби — кейс-менеджери, соціальні працівники чи фахівці із супроводу ветеранів. Вони допомагають людині на всіх етапах — від первинного консультування до довготривалої терапії та психологічного відновлення.

«Якщо ви потребуєте психологічної підтримки або відчуваєте, що вам потрібна розмова з лікарем-психіатром, — звертайтеся. Уся допомога в нашому центрі є абсолютно конфіденційною: розмова не виходить за межі кабінету. Ви отримаєте підтримку, прийняття й професійний супровід. Ми працюємо в неосудливий спосіб, із чуйністю й розумінням до кожного пацієнта. У нашому підході головне — не лікувати “розлад”, а допомагати людині, її переживанням і її досвіду. Такий стандарт роботи дозволяє створювати безпечний простір, де військові, ветерани та їхні родини можуть відчути реальне полегшення й почати шлях до відновлення», — зазначає Анастасія Шевченко, завідувачка центру ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ в Чернігові.

Особлива увага приділяється безпечному середовищу, емпатійній присутності й поступовому відновленню психічної стійкості пацієнтів. У цьому процесі важливу роль відіграє підхід «рівний рівному» — коли з військовими та ветеранами працюють фахівці, які самі пройшли схожий досвід. Такий контакт зменшує бар’єри недовіри, дає відчуття розуміння без зайвих пояснень і допомагає людині відкриватися у власному темпі. Це структурно підсилює ефективність допомоги й робить відновлення більш природним та опорним.

На сьогодні центри мережі ПОВЕРНЕННЯ вже працюють у Дніпрі, Тернополі, Полтаві, Кропивницькому, Рівному, Хмельницькому, Луцьку та Чернігові. У мережі проходять відновлення понад 2 800 осіб. 

Планується, що на першому етапі проєкту передбачено відкриття 20–25 центрів ментального здоров’я по всій Україні. Щороку в них понад 100 тисяч військових, ветеранів і членів їхніх родин зможуть отримувати професійну психологічну допомогу, повертаючи силу, рівновагу й віру в себе.


 

Теги: #чернігів #повернення #птср #пінчук #олена_пінчук #віктор_пінчук #пінчуки

