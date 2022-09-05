В Україні запустили проєкт зі створення благодійного каталогу українських фольклорних семплів

В Україні стартував проєкт створення благодійного каталогу українських фольклорних семплів DJ for Ukraine, виручені кошти від продажу яких буде спрямовано, зокрема, на підтримку української армії, повідомив ініціатор проєкту, волонтер, музичний продюсер Влад Дарвін.

"Цим проєктом ми переслідуємо три місії. Перша - створення благодійного каталогу українських семплів. Друга мета - залучення фінансової допомоги з-за кордону. І третя - це створення платформи для співпраці українських музикантів, продюсерів і музикознавців для обміну досвідом", - розповів він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

За словами Дарвіна, каталог українських фольклорних семплів міститиме ексклюзивні матеріали. Його наповнюватимуть за трьома напрямами. Насамперед ідеться про оцифрування вже наявних архівів, використання семплів із приватних колекцій, тих, які нададуть фольклорні колективи, а також представники "Суспільного радіо", які їздили у спеціальні експедиції. "Другий напрям – це фіксація фольклорних творів, і третій – це створення нових авторських семплів за допомогою українських етнічних інструментів чи українських народних технік співу", – додав ініціатор проєкту.

Він пояснив, що необхідність створення цього проєкту є одним із способів залучення інвестицій та фінансової допомоги в Україну, оскільки доступ до благодійного каталогу надаватимуть за пожертвування.

Виручені кошти команда передасть партнерам (нині це благодійна організація Ukraine Alive 2022) для використання за сімома напрямами, зокрема для підтримки української армії та дітей, які постраждали від агресії Росії проти України та постраждалих батьків у результаті війни. Дарвін уточнив, що кожен донор сам зможе обрати напрям для надання допомоги.

Крім того, він наголосив, що поява каталогу українських фольклорних семплів сприятиме інтеграції українського культурного коду у світову комерційну електронну музику.

"За кордоном завжди є попит на українські етнічні семпли: їх продають на комерційних майданчиках, вони є в колекціях у величезної кількості продюсерів. Ми ж створюємо спеціальний благодійний каталог і маємо можливість долучити до його наповнення найкращих музикантів України", - уточнив Дарвін.

Він зазначив, що початковий етап проєкту реалізовуватимуть щонайменше протягом року, а перші результати буде представлено вже до кінця 2022-го. Команда має намір створити конкурентоспроможний каталог і нині вже має у своєму розпорядженні п'ять унікальних семпл-паків (збірників), які можна використовувати під час створення рекламних, соціальних роликів, фільмів, мультфільмів і невизначено для продюсування пісень.

"У 2022 році ми плануємо внести до каталогу принаймні 20 ексклюзивних семпл-паків, а в 2023-му, думаю, їх кількість збільшиться", - додав ініціатор проєкту DJ for Ukraine.

Довідка. Семпл (англ. sample – "зразок") – переважно невеликий оцифрований звуковий фрагмент. Як семпл частіше виступає звук акустичного інструменту (наприклад рояля Steinway, літавр, флейти тощо), а також і звуки електромузичних інструментів (наприклад родес-піано). Електронний музичний інструмент, в основі якого лежать семпли (у багатьох випадках - із подальшою обробкою огинаючою та додатковими звуковими ефектами), називається семплером.