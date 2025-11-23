Поточна редакція плану вже відображає більшість ключових українських пріоритетів – Умєров

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, який у складі української делегації перебуває на перемовинах у Женеві, повідомив про зміни до плану припинення війни в Україні, завдяки яким він вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

"Поточна редакція документа, хоча й перебуває на завершальному етапі узгодження, вже відображає більшість ключових українських пріоритетів. Ми високо цінуємо конструктивну взаємодію зі Сполученими Штатами та їхнє уважне ставлення до наших зауважень — це дозволяє рухатися вперед у спільному процесі. Очікуємо на подальший прогрес упродовж сьогоднішнього дня", - написав Умєров в Телеграм у неділю.