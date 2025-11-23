Інтерфакс-Україна
Події
16:12 23.11.2025

Американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, заснованих на українському баченні, - Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Перші звіти української делегації, яка працює в неділю в Швейцарії, свідчать про те, що американські пропозиції щодо припинення війни можуть врахувати критично важливі для національних інтересів України елементи, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вже були короткі звіти команди про результати перших зустрічей і розмов. Наразі є розуміння, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України. Триває подальша робота над тим, щоб усі елементи були дійсно ефективними для досягнення головної мети, на яку розраховують наші люди – врешті-решт покласти край кровопролиттю й війні", - написав Зеленський в Телеграм.

Він зазначив, що українська делегація працює в Женеві "задля пошуку працездатних рішень для припинення війни, відновлення миру та гарантування тривалої безпеки".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський сформував склад делегації для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також з представниками РФ. У складі делегації 9 високопосадовців, зокрема голова делегації – керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його радник Олександр Бевз, секретар РНБО Рустем Умєров, його перший заступник Євгеній Острянський, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко, перший заступник Міністра закордонних справ Сергій Кислиця, заступник голови СБУ Олександр Поклад.

Раніше у неділю Зеленський вже повідомив про зустріч української команди з командами країн-партнерів для роботи над припиненням війни та висловив сподівання в її результативності.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступила із заявою щодо мирних переговорів для України, назвавши основні елементи майбутнього мирного плану для України, які були предметом обговорення останніх зустрічей лідерів Європейського союзу (ЄС) та країн "великої сімки" (G7). "По-перше, кордони не можуть бути змінені силою. По-друге, як суверенна держава, не може бути обмежень для Збройних сил України, які зроблять країну вразливою до майбутніх нападів і тим самим підірвуть європейську безпеку. По-третє, центральна роль Європейського Союзу у забезпеченні миру для України має бути повністю відображена", - назвала президент Єврокомісії.

Теги: #пропозицiї #мирний_план

