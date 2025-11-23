Інтерфакс-Україна
14:19 23.11.2025

Зеленський: У Швейцарії зустрічаються команди України та США, дуже сподіваюсь, що буде результат

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч української команди з командами країн-партнерів для роботи над припиненням війни та висловив сподівання в її результативності.

"Цим часом у Швейцарії зустрічаються команди, які працюватимуть над кроками для закінчення війни. Добре, що дипломатія активізована і що розмова може бути конструктивною. Українська та американська команди, команди наших європейських партнерів – у тісному контакті, і я дуже сподіваюсь, що буде результат", - написав Зеленський в Телеграм у неділю.

"Потрібно зупинити кровопролиття й гарантувати, що війна більше не буде розпалена. Чекаю підсумків сьогоднішніх розмов, розраховую, що всі учасники будуть конструктивними. Потрібен позитивний результат для всіх нас", - додав голова Української держави.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак також повідомив про початок роботи в Женеві на чолі української делегації.

"Провів першу зустріч з радниками з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини: Джонатаном Пауеллом, Еммануелем Бонном, Гюнтером Зауттером. Наступна зустріч – із делегацією США. Налаштовані дуже конструктивно", - написав Єрмак в Телеграм.

За його словами, на неділю передбачена низка зустрічей у різних форматах. "Продовжуємо працювати разом для досягнення сталого і справедливого миру для України", - додав голова Офісу президента.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський сформував склад делегації для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також з представниками РФ, делегацію очолить керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Відповідний указ було розміщено на сайті президента.

У складі делегації 9 високопосадовців, зокрема голова делегації – керівник Офісу президента Андрій Єрмак, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. А також начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов, Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, перший заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Євгеній Острянський, заступник Голови Служби безпеки України Олександр Поклад, радник керівника Офісу президента України Олександр Бевз.

В свою чергу CNN, опираючись на слова американського високопосадовця, повідомило, що міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл та його команда в суботу приземлилися в Женеві, де проведуть зустрічі з високопосадовими українськими чиновниками для обговорення подальших кроків до миру. За інформацією видання, держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник Стів Віткофф приєднаються до переговорів у Женеві у неділю.

Раніше у неділю перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця повідомив про прибуття української делегації до Женеви.

