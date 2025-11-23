Інтерфакс-Україна
Події
13:27 23.11.2025

Українська делегація прибула до Швейцарії для переговорів зі США

2 хв читати
Українська делегація прибула до Швейцарії для переговорів зі США

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця повідомив про прибуття української делегації до Женеви, де пройдуть міжнародні консультації щодо припинення війни в Україні.

"Угода(и) в Швейцарії з США; план(и) на тлі щоденних ракетних ударів та робочих вихідних, а потім не менш насичений тиждень! Привіт, Женева!" - написав Кислиця в Х у неділю.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський сформував склад делегації для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також з представниками РФ, делегацію очолить керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Відповідний указ було розміщено на сайті президента.

У складі делегації 9 високопосадовців, зокрема голова делегації – керівник Офісу президента Андрій Єрмак, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. А також начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов, Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, перший заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Євгеній Острянський, заступник Голови Служби безпеки України Олександр Поклад, радник керівника Офісу президента України Олександр Бевз.

В свою чергу CNN, опираючись на слова американського високопосадовця повідомило, що міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл та його команда в суботу приземлилися в Женеві, де проведуть зустрічі з високопосадовими українськими чиновниками для обговорення подальших кроків до миру. За інформацією видання, держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник Стів Віткофф приєднаються до переговорів у Женеві у неділю.

Теги: #делегація_україни #швейцарія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:19 23.11.2025
Зеленський: У Швейцарії зустрічаються команди України та США, дуже сподіваюсь, що буде результат

Зеленський: У Швейцарії зустрічаються команди України та США, дуже сподіваюсь, що буде результат

20:17 22.11.2025
Зеленський провів розмову зі Стармером і підтвердив, що радники України працюватимуть у неділю в Швейцарії

Зеленський провів розмову зі Стармером і підтвердив, що радники України працюватимуть у неділю в Швейцарії

14:11 22.11.2025
Делегацію для переговорного процесу з мирного плану США очолить Єрмак, у складі Умєров та Буданов - указ

Делегацію для переговорного процесу з мирного плану США очолить Єрмак, у складі Умєров та Буданов - указ

13:50 22.11.2025
Консультації з США щодо параметрів майбутньої мирної угоди розпочнуться у Швейцарії цими днями - Умєров

Консультації з США щодо параметрів майбутньої мирної угоди розпочнуться у Швейцарії цими днями - Умєров

16:43 14.11.2025
Мінветеранів пропонує Швейцарії створити багатосторонній донорський фонд підтримки ветеранської спільноти

Мінветеранів пропонує Швейцарії створити багатосторонній донорський фонд підтримки ветеранської спільноти

17:11 04.11.2025
Швейцарія інвестує CHF9 млн у проєкт TRUE для розбудови системи реабілітації в Україні

Швейцарія інвестує CHF9 млн у проєкт TRUE для розбудови системи реабілітації в Україні

20:22 17.10.2025
У Латвії відкрили справу проти російськомовного громадянина, який напав на україномовну родину в Швейцарії

У Латвії відкрили справу проти російськомовного громадянина, який напав на україномовну родину в Швейцарії

11:31 16.10.2025
Київ просить швейцарські правоохоронні органи розслідувати інцидент із погрозами українській родині російськомовним чоловіком

Київ просить швейцарські правоохоронні органи розслідувати інцидент із погрозами українській родині російськомовним чоловіком

14:37 13.10.2025
Українська делегація обговорить у Вашингтоні зміцнення ППО, енергетику та санкції проти РФ - Єрмак

Українська делегація обговорить у Вашингтоні зміцнення ППО, енергетику та санкції проти РФ - Єрмак

10:16 13.10.2025
Українська делегація бере участь у щорічному фінансовому тижні МВФ та Світового банку в Вашингтоні – Стефанішина

Українська делегація бере участь у щорічному фінансовому тижні МВФ та Світового банку в Вашингтоні – Стефанішина

ВАЖЛИВЕ

Поточна редакція плану вже відображає більшість ключових українських пріоритетів – Умєров

Американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, заснованих на українському баченні, - Зеленський

Мир для України має передбачати непорушність кордонів, відсутність обмежень для ЗСУ та роль ЄС - фон дер Ляєн після зустрічей лідерів ЄС та G7

Окупантам не вдається закріпитися в центрі Покровська – 7 корпус ДШВ

У Донецькій області за добу загинули четверо людей, ще четверо поранені

ОСТАННЄ

Спецпризначенці СБУ завдали удару по окупантах у Покровську та на ТОТ

РФ погрожує конфіскацією активів США, але не має потрібних економічних механізмів, – ЦПД

DeepState повідомив про просування окупантів у Покровську і поруч на 4 кв. км за добу

Трамп критикує керівництво України за відсутність вдячності, а Європу – за продовження купівлі нафти в РФ

Члени європейських парламентів у зверненні до Трампа: Поступитися Росії означає занурити вільний світ в анархію і хаос

Поточна редакція плану вже відображає більшість ключових українських пріоритетів – Умєров

Американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, заснованих на українському баченні, - Зеленський

Зеленський анонсував розмову Коаліції охочих на початку тижня

Мир для України має передбачати непорушність кордонів, відсутність обмежень для ЗСУ та роль ЄС - фон дер Ляєн після зустрічей лідерів ЄС та G7

Остаточне рішення по мирній угоді буде лише після зустрічі Трампа із Зеленським – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА