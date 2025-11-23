Інтерфакс-Україна
Події
15:34 23.11.2025

Мир для України має передбачати непорушність кордонів, відсутність обмежень для ЗСУ та роль ЄС - фон дер Ляєн після зустрічей лідерів ЄС та G7

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступила із заявою щодо мирних переговорів для України, назвавши основні елементи майбутнього мирного плану для України, які були предметом обговорення останніх зустрічей лідерів Європейського союзу (ЄС) та країн "Великої сімки" (G7).

Текст заяви оприлюднений у неділю пресслужбою Європейської комісії.

"Україна була в центрі багатьох дискусій протягом останніх днів. Будь-який надійний та сталий мирний план має, перш за все, зупинити вбивства та покласти край війні, не сіячи зерна для майбутнього конфлікту. Ми домовилися про основні елементи, необхідні для справедливого та тривалого миру та суверенітету України", - пояснила вона суть заяви.

Фон дер Ляєн виділила три з них. "По-перше, кордони не можуть бути змінені силою. По-друге, як суверенна держава, не може бути обмежень для Збройних сил України, які зроблять країну вразливою до майбутніх нападів і тим самим підірвуть європейську безпеку. По-третє, центральна роль Європейського Союзу у забезпеченні миру для України має бути повністю відображена", - назвала президент Єврокомісії.

На переконання фон дер Ляєн, Україна повинна мати свободу та суверенне право обирати свою власну долю. "Вона обрала європейську долю. Це починається з відбудови країни, її інтеграції в наш Єдиний ринок та нашу оборонно-промислову базу, і, зрештою, приєднання до нашого Союзу", - констатувала вона.

Президент Єврокомісії також повідомила, що ЄС продовжуватимемо спільну з Україною роботу з Україною, з державами-членами, Коаліцією бажаючих та США, щоб досягти реального прогресу на шляху до миру. "Важливо, щоб ми рухалися вперед як партнери, єдиним шляхом. І я хочу завершити на пункті, який особисто важливий для мене. Ключовий елемент, який має бути частиною будь-якої угоди. Повернення кожної української дитини, викраденої Росією. З усіх жахів, розв’язаних війною Росії, жоден не має глибшого значення, ніж цей. Десятки тисяч хлопчиків і дівчаток залишаються в пастці в Росії. Налякані та тужать за своїми близькими. Ми повинні поставити цих дітей на перше місце у світовому порядку денному", - заявила фон дер Ляєн.

Вона також повідомила, що саме тому разом з Україною та Канадою буде проведений саміт Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. "Ми не заспокоїмося, доки кожен з них не возз’єднається зі своїми сім’ями, у своїх домівках, де йому місце", - наголосила президент Європейської комісії.

Теги: #україна #єврокомісія #мирний_план

