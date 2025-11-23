Мирний план розроблений США, ґрунтується на пропозиціях як Росії, так і України — Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що мирна ініціатива, розроблена Вашингтоном, пропонується як міцна основа для поточних переговорів і враховує пропозиції як Росії, так і України.

"Мирна пропозиція була підготовлена США. Вона пропонується як міцна основа для подальших переговорів. Вона базується на заявах російської сторони, але також враховує попередні та поточні пропозиції України.", - написав Рубіо у соціальній мережі Х.