Інтерфакс-Україна
Економіка
18:12 25.04.2025

ЄБРР підтвердив надання "Нафтогазу" EUR270 млн кредиту від нього та EUR139 млн гранту від Норвегії на закупівлю газу

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ЄБРР підтвердив надання "Нафтогазу" EUR270 млн кредиту від нього та EUR139 млн гранту від Норвегії на закупівлю газу

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає кредит EUR270 млн НАК "Нафтогаз України" на створення стратегічних резервів газу, Норвегія доповнює наданий під державну гарантію кредит грантом EUR139 млн, повідомив ЄБРР.

"ЄБРР посилює енергетичну безпеку в Україні наданням кредиту EUR270 млн НАК "Нафтогаз України". Інвестиція буде використана для екстрених закупівель природного газу на наступні два опалювальні сезони. Норвегія доповнює наданий під державну гарантію кредит грантом EUR139 млн, що надійде через Спеціальний фонд кризового реагування ЄБРР", – йдеться у релізі банку у п’ятницю.

Там зазначили, що ситуація в Україні залишається нестабільною, а отже у "Нафтогазу" як постачальника останньої надії може виникати потреба в оперативному імпорті природного газу. Фактичний час та обсяги цих закупівель залежатимуть від низки факторів, зокрема, тривалості та інтенсивності війни.

"З підписанням нової угоди загальний обсяг фінансування, наданого ЄБРР "Нафтогазу" з 2022 року, сягнув EUR770 млн. Новий грант збільшив до EUR460 млн загальний обсяг підтримки української енергетики в умовах війни, яку Норвегія надала через ЄБРР", – підсумував банк.

Там уточнили, що "Нафтогаз" раніше вже отримав два кредити ЄБРР на загальну суму EUR500 млн, які супроводжувалися гарантіями США, Норвегії, Німеччини, Франції, Канади і Нідерландів загальним обсягом EUR275 млн, а також грантове фінансування EUR187 млн від Норвегії на екстрені закупівлі природного газу.

З початку російського вторгнення в Україну в 2022 році ЄБРР інвестував понад EUR2 млрд в українську енергетику.

Як повідомлялося, 26 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що ЄБРР затвердив позику для НАК "Нафтогаз" на закупівлю природного газу на два наступні опалювальні сезони на суму до EUR270 млн. Додатково через ЄБРР буде направлено ще приблизно EUR140 млн грантів від Уряду Норвегії.

За його словами, цей ресурс допоможе Україні накопичити запаси газу в підземних сховищ газу (ПСГ) для проходження наступного опалювального сезону.

Член правління і комерційний директор Групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович наприкінці березня сказав, що до 1 листопада цього року Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд куб. м природного газу.

Теги: #єбрр #нафтогаз_україни #норвегія

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