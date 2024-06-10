Green Deal

20:52 10.06.2024

ВДЕ ще не отримували оплати за механізмом ринкової премії - директор профільного напряму KNESS Group

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ВДЕ ще не отримували оплати за механізмом ринкової премії - директор профільного напряму KNESS Group

Виробники "зеленої" електроенергії з балансуючої групи (БГ) компанії KNESS, які змінили форму підтримки за "зеленим" тарифом (feed-in-tariff) на механізм ринкової премії (feed-in-premium), ще жодного разу не отримували оплати за цим механізмом, повідомив директор напряму трейдингу та постачання е/е KNESS Group Сергій Кравчук.

"Ініціатива хороша, ми її дуже підтримували, проте сьогодні мушу констатувати: виробники за кілька місяців роботи механізму ринкової премії ще жодного разу оплати не отримали. В принципі це викликає суттєве занепокоєння у них і змушує переглядати свою модель роботи", - сказав він під час панельної онлайн-дискусії "Стан розрахунків із виробниками е/е з відновлювальних джерел", проведеної Глобальним договором ООН в Україні спільно з ExPro в рамках Ukraine Energy Initiative.

Кравчук також звернув увагу, що залишається відкритим питання застосування касового методу нарахування ПДВ при feed-in-premium, як це вже діє для учасників БГ "Гарантований покупець".

Крім того, він акцентував, зокрема, на необхідності врегулювати питання оплати виробникам за feed-in-premium недовідпущеної електроенергії у зв'язку з виконанням команд диспетчера на розвантаження. Водночас, за його словами, потрібно також дозволити довгострокові договори з продажу е/е (понад рік, як це діє зараз).

Вирішення цих питань, на його думку, стимулюватиме виробників зеленої е/е до роботи на ринкових умовах.

Як повідомлялося раніше, за механізмом feed-in-premium, запровадженим декілька місяців тому з ухваленням закону про "зелену трансформацію" 3220-IX від 30 червня 2024 року виробники за ЗТ виходять із балансувальної групи "ГарПоку", самостійно або за договором із трейдером продають свою е/е на ринку, а різницю між цією ціною і ЗТ їм покриває НЕК "Укренерго" через "ГарПок". Розрахунок компенсації здійснюється за складною формулою, яка передбачає різницю між середньозваженим індексом ціни на РДН (ринку "на добу наперед") за останні два місяці (місяць відпуску е/е і той, що йому передує) або середньозваженим індексом ціни на УЕБ за такий самий період (береться до уваги більший показник) і ЗТ виробника.

Теги: #механізм #kness_group #вде

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