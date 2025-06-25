Інтерфакс-Україна
Green Deal
16:35 25.06.2025

Кабмін затвердив Дорожню карту відокремлення надбавки на ВДЕ-генерацію від тарифу на передачу е/е "Укренерго"

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Кабмін затвердив Дорожню карту відокремлення надбавки на ВДЕ-генерацію від тарифу на передачу е/е "Укренерго"

Кабінет Міністрів України затвердив Дорожню карту відокремлення надбавки на відновлювану енергію від тарифу на послуги з передачі електричної енергії мережами НЕК "Укренерго".

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм-каналі, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу.

Також він затвердив план заходів щодо реалізації цієї дорожньої карти на 2025 і 2026 роки.

Наразі "Укренерго" з тарифу на передачу е/е фінансує через держпідприємство "Гарантований покупець" ("ГарПок") компенсаційні виплати виробникам е/е за "зеленим" тарифом у вигляді різниці між ринковою ціною е/е та законодавчо фіксованим "зеленим" тарифом. За інформацією експертів, ці компенсаційні виплати становлять близько 2/3 тарифу на передачу.

Як повідомлялося, Національна комісія, що запровадила державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), встановила з 1 січня 2025 року тариф "Укренерго" на передачу е/е в розмірі 686,23 грн/МВт*год, що 29,8% більше ніж у 2024 році (528,57 грн/МВт*год).

Теги: #кабмін #мельничук #укренерго #вде

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