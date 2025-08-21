Інтерфакс-Україна
Green Deal
14:14 21.08.2025

Рада прийняла за основу законопроєкт про вдосконалення механізму "зелених" аукціонів

3 хв читати
Рада прийняла за основу законопроєкт про вдосконалення механізму "зелених" аукціонів

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про удосконалення механізму проведення аукціонів з розподілу квот підтримки ВДЕ (т.зв. "зелені" аукціони), повідомив народний депутат Ярослав Железняк ("Голос").

Згідно з його повідомленням у Телеграм у четвер, за проєкт закону України №13219 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" авторства голови енергокомітету Ради Андрія Геруса та групи інших депутатів проголосували 256 парламентарів.

Проєкт закону серед іншого передбачає продовження аукціонів на п'ять років: до 31 грудня 2034 року замість 1 січня 2030 року, а також впровадження механізму підтримки у вигляді "чистої" премії (механізм ринкової премії) замість контрактів на різницю.

Відповідно до законопроєкту, впроваджується новий фінансовий інструмент гарантування реалізації ВДЕ-проєктів у вигляді фінансового забезпечення, наданого безпосередньо "Гарантованому покупцю" як додаткової альтернативи банківській гарантії.

При цьому знижується з EUR15/кВт до EUR10/кВт розмір банківської гарантії чи фінансового забезпечення, яку переможець аукціону надає до укладення договору з "ГарПоком". Розмір банківської гарантії чи фінзабезпечення для участі в аукціоні залишається на рівні EUR5/кВт.

Крім того, законопроєктом знижується з 10 до 5% мінімальна обов’язкова частки квоти підтримки для кожного з видів відновлюваної енергетики (сонячна, вітрова та інші, що включає біомасу, біогаз, малу гідроенергетику).

Як повідомлялося, "зелені" аукціони вперше запроваджено 2024 року, але вони закінчилися провалом. Єдиним результатом минулого року стало визначення для підтримки лише 0,9 МВт малої гідроенергетики.

Кабінет міністрів визначив загальну квоту підтримки "зеленої" енергетики на 2025 рік у розмірі 330 МВт: 250 МВт для ВЕС, 33 МВт – для СЕС, а також 47 МВт – для станцій на інших видах альтернативних джерел енергії (крім енергії вітру, сонця, доменного та коксівного газів, і лише для мікро-, міні- та малих ГЕС).

13 березня не відбувся перший у 2025 році "зелений" аукціон – на 33 МВт СЕС, а 4 квітня – на 100 МВт ВЕС. 12 травня безрезультатно закінчився аукціон на 47 МВт "об'єктів на інших видах ВДЕ" (мала гідроенергетика, біоенергетика). Причина – відсутність учасників.

На останньому запланованому на 2025 рік аукціоні на 150 МВт ВЕС від "ДТЕК Тилігульська ВЕС" було подано 25 заявок по 6 МВт. Всі вони успішно пройшли перевірку. В результаті "ДТЕК Тилігульська ВЕС" за результатами "зеленого" аукціону набуде право на держпідтримку 120 МВт, оскільки потужність, щодо якої переможці набувають право на підтримку, складає 80% сукупної величини потужності, запропонованої всіма учасниками на аукціоні, тобто 120 МВт.

Аукціон був проведений 31 липня, на платформі "Prozorro. Продажі" він у стадії очікування публікування протоколу про завершення.

Цінова пропозиція "Тилігульської ВЕС" складає 7,96 євроцентів/кВт*год при стартовій ціні у 8 євроцентів/кВт*год.

Теги: #вде #аукцiон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:51 10.07.2025
Європартнери почали формування фонду зменшення ризиків для ВДЕ в Україні з першого внеску від ЄС в EUR180 млн – ЄБРР з URC-2025

Європартнери почали формування фонду зменшення ризиків для ВДЕ в Україні з першого внеску від ЄС в EUR180 млн – ЄБРР з URC-2025

09:35 10.07.2025
Україна зараз будує 700 МВт ВЕС з 200 МВт BESS – глава УВЕА на URC-2025

Україна зараз будує 700 МВт ВЕС з 200 МВт BESS – глава УВЕА на URC-2025

16:35 25.06.2025
Кабмін затвердив Дорожню карту відокремлення надбавки на ВДЕ-генерацію від тарифу на передачу е/е "Укренерго"

Кабмін затвердив Дорожню карту відокремлення надбавки на ВДЕ-генерацію від тарифу на передачу е/е "Укренерго"

13:32 18.06.2025
Компанія "Петро Ойл Енд Кемікалс" перемогла в аукціоні з продажу "Укрбуду" за 805 млн грн

Компанія "Петро Ойл Енд Кемікалс" перемогла в аукціоні з продажу "Укрбуду" за 805 млн грн

14:37 10.06.2025
Турецька Onur Group планує до 2030 р. інвестувати $450 млн у спорудження 690 МВт нової генерації в Україні

Турецька Onur Group планує до 2030 р. інвестувати $450 млн у спорудження 690 МВт нової генерації в Україні

22:25 29.04.2025
ДТЕК ВДЕ просить змінити документи за євробондами через плани побудови в Україні до 500 МВт систем зберігання енергії

ДТЕК ВДЕ просить змінити документи за євробондами через плани побудови в Україні до 500 МВт систем зберігання енергії

18:42 04.04.2025
"ГарПок" працює над дорожньою картою погашення понад 22 млрд грн боргів перед ВДЕ

"ГарПок" працює над дорожньою картою погашення понад 22 млрд грн боргів перед ВДЕ

11:33 31.03.2025
"ГарПок" за 6 місяців скоротив борг перед ВДЕ-генерацією на 37,7%

"ГарПок" за 6 місяців скоротив борг перед ВДЕ-генерацією на 37,7%

15:23 06.03.2025
ВДЕ-генерація в Україні освоїла менше 10% придатних для неї територій – топ-менеджер Ощаду

ВДЕ-генерація в Україні освоїла менше 10% придатних для неї територій – топ-менеджер Ощаду

09:28 04.03.2025
Потужність офшорних вітряків у світі зросте на 19 ГВт у 2025 році - Rystad

Потужність офшорних вітряків у світі зросте на 19 ГВт у 2025 році - Rystad

ВАЖЛИВЕ

Енергомитниця оформила першу декларацію для експорту біометану

"Галс Агро" планує експортувати біометан приблизно в кінці лютого – глава напрямку ВДЕ

"Зелені" аукціони 2025 року можуть стартувати вже в березні - постанова уряду

Гарантії походження е/е із ВДЕ на перших в історії торгах придбали 12 компаній - "Оператор ринку"

"Укргідроенерго" проведе на майданчику "Оператора ринку" перші торги гарантіями походження е/е із ВДЕ

ОСТАННЄ

"Інтерпайп" приєднується до проєкту "зеленої" енергетики в протоці Ла-Манш

Впровадження CBAM недостатньо для стимулювання декарбонізації - дослідження

Фонд декарбонізації профінансував уже 36 проєктів з енергоефективності та розвитку ВДЕ

Протягом 2025р. кількість біометанових заводів має зрости майже удвічі, їхня потужність - втричі – глава БАУ

Вітроенергетика не знаходить підтримки Мінфіну щодо пільгового імпорту вітротурбін – голова УВЕА

В Україні буде створена Зелена платформа з каталогом доступних програм зеленого фінансування

UNIT.City розпочав будівництво власної СЕС 1,3 МВт для підвищення автономності

ОККО Group планує запустити на повну біоетанольний завод у ІІІ кв.-2026 – СЕО

Реалізація плану з енергетики та клімату до 2030р потребує $40 млрд – DIXI Group

Проєкт 1,5 ГВт ВЕС на Закарпатті займе до 5 років – СЕО "Вітряні парки України"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА