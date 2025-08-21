Рада прийняла за основу законопроєкт про вдосконалення механізму "зелених" аукціонів

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про удосконалення механізму проведення аукціонів з розподілу квот підтримки ВДЕ (т.зв. "зелені" аукціони), повідомив народний депутат Ярослав Железняк ("Голос").

Згідно з його повідомленням у Телеграм у четвер, за проєкт закону України №13219 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" авторства голови енергокомітету Ради Андрія Геруса та групи інших депутатів проголосували 256 парламентарів.

Проєкт закону серед іншого передбачає продовження аукціонів на п'ять років: до 31 грудня 2034 року замість 1 січня 2030 року, а також впровадження механізму підтримки у вигляді "чистої" премії (механізм ринкової премії) замість контрактів на різницю.

Відповідно до законопроєкту, впроваджується новий фінансовий інструмент гарантування реалізації ВДЕ-проєктів у вигляді фінансового забезпечення, наданого безпосередньо "Гарантованому покупцю" як додаткової альтернативи банківській гарантії.

При цьому знижується з EUR15/кВт до EUR10/кВт розмір банківської гарантії чи фінансового забезпечення, яку переможець аукціону надає до укладення договору з "ГарПоком". Розмір банківської гарантії чи фінзабезпечення для участі в аукціоні залишається на рівні EUR5/кВт.

Крім того, законопроєктом знижується з 10 до 5% мінімальна обов’язкова частки квоти підтримки для кожного з видів відновлюваної енергетики (сонячна, вітрова та інші, що включає біомасу, біогаз, малу гідроенергетику).

Як повідомлялося, "зелені" аукціони вперше запроваджено 2024 року, але вони закінчилися провалом. Єдиним результатом минулого року стало визначення для підтримки лише 0,9 МВт малої гідроенергетики.

Кабінет міністрів визначив загальну квоту підтримки "зеленої" енергетики на 2025 рік у розмірі 330 МВт: 250 МВт для ВЕС, 33 МВт – для СЕС, а також 47 МВт – для станцій на інших видах альтернативних джерел енергії (крім енергії вітру, сонця, доменного та коксівного газів, і лише для мікро-, міні- та малих ГЕС).

13 березня не відбувся перший у 2025 році "зелений" аукціон – на 33 МВт СЕС, а 4 квітня – на 100 МВт ВЕС. 12 травня безрезультатно закінчився аукціон на 47 МВт "об'єктів на інших видах ВДЕ" (мала гідроенергетика, біоенергетика). Причина – відсутність учасників.

На останньому запланованому на 2025 рік аукціоні на 150 МВт ВЕС від "ДТЕК Тилігульська ВЕС" було подано 25 заявок по 6 МВт. Всі вони успішно пройшли перевірку. В результаті "ДТЕК Тилігульська ВЕС" за результатами "зеленого" аукціону набуде право на держпідтримку 120 МВт, оскільки потужність, щодо якої переможці набувають право на підтримку, складає 80% сукупної величини потужності, запропонованої всіма учасниками на аукціоні, тобто 120 МВт.

Аукціон був проведений 31 липня, на платформі "Prozorro. Продажі" він у стадії очікування публікування протоколу про завершення.

Цінова пропозиція "Тилігульської ВЕС" складає 7,96 євроцентів/кВт*год при стартовій ціні у 8 євроцентів/кВт*год.