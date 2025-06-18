Інтерфакс-Україна
Економіка
13:32 18.06.2025

Компанія "Петро Ойл Енд Кемікалс" перемогла в аукціоні з продажу "Укрбуду" за 805 млн грн

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ТОВ "Петро Ойл Енд Кемікалс", співвласник концесіонера морського торгового порту "Херсон", перемогло в онлайн-аукціоні з приватизації державного пакету акцій в розмірі 100% статутного капіталу ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд" із пропозицією 805 млн 1 тис. грн, що втричі перевищує стартову ціну активу.

За даними системи "Прозорро.Продажі", cтартова ціна активу – 262 млн 646 тис. грн (без ПДВ). На етапі закритих ставок ТОВ "Петро Ойл Енд Кемікалс" запропонувало 665,2 млн грн, далі збільшило пропозицію до 705 млн грн у другому раунді аукціону та до 805 млн 1 тис. грн у третьому.

Фінальні ставки конкурентів переможця за підсумками третього раунду становили 805 млн грн від ТОВ "Техно-Онлайн", 750 млн грн від ТОВ "Аларіт-Пром-", 480,9 млн грн від ТОВ "Юніверсал Девелопмент" та 307 млн грн від ТОВ "Тамен".

За даними Opendatabot, власником "Петро Ойл Енд Кемікалс" є "Лурак Інвестментс Лімітед" (100%, Кіпр), кінцевим бенефіціаром вказаний Давід Бежуашвілі через "Чемексім Інтернешнл Лтд" (Грузія).

"Петро Ойл Енд Кемікалс" також володіє 50% ТОВ "Рисоіл-Херсон", яке перемогло у конкурсі з концесії морського торгового порту "Херсон" 2020 року.

Як повідомлялося, "Будівельна компанія "Укрбуд" входить до переліку великої приватизації. Аукціонна комісія Фонда держмайна України встановила умови і ціну приватизації активу в грудні 2024 року.

ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд" здійснює проєктування об’єктів промислового та цивільного призначення, виконує будівельно-монтажні роботи, здійснює підготовку та перепідготовку робітничих кадрів для потреб будівельної галузі.

До складу входить 10 дочірніх підприємств, зокрема проєктні інститути та навчально-курсові комбінати.

Згідно з даними Опендатабот, за результатами 2024 року підприємство зменшило дохід на 61% порівняно з 2023 роком – до 40,6 млн грн, при цьому чистий збиток виріс з 3 млн грн до 13,6 млн грн. Зобов’язання компанії становлять 16,4 млн грн.

Теги: #укрбуд #аукцiон

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