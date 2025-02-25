Перші аукціони на послуги з розмінування агроземель за заявками 2025р обсягом 28,1 млн грн пройдуть в березні

Центр гуманітарного розмінування оголосив торги на закупівлю послуг з розмінування агроземель за цьогоріч поданими заявками, три аукціони відбудуться в системі Prozorro у першій половині березня, повідомило Міністерство економіки на сайті у вівторок.

Згідно з опублікованою інформацією, очікувана вартість очищення 472,4 гектара складе 28,1 млн грн.

"Вже більше сотні заявок на участь в програмі компенсацій подали українські фермери. Впродовж наступних двох тижнів будуть визначені переможці, що розміновуватимуть понад 470 гектарів в Харківській та Миколаївській областях. Ми прагнемо збільшити кількість ділянок, які будуть розміновуватися в рамках програми компенсацій", - процитувало відомство першу першу віцепремʼєрку - міністерку економіки Юлію Свириденко.

Зазначається, що торги відбуватимуться за класичним англійським аукціоном у три раунди на зниження стартової ціни.

Директор Центру гуманітарного розмінування Володимир Байда додав, що вартість розмінування одного гектара залежить від рівня забруднення землі.

"Наприклад, на найбільшій, заявленій на розмінування, площі в Харківській області, що становить 392,1 га, виявлено залишені боєприпаси. Вартість очищення таких територій буде нижчою порівняно з ділянками, де виявлені міни або ж боєприпаси, що не вибухнули. Різні рівні забруднення, тип рельєфу (зокрема градус нахилу), наявність рослинності та її вид впливають на кінцеву ціну робіт", - пояснив Байда.

Програма компенсації вартості розмінування земель сільськогосподарського призначення запрацювала у вересні 2024 року. Держава компенсує 100% вартості розмінування агроземель, які лише планується очистити і 80% вартості робіт з розмінування, проведених у період з 24 лютого 2022 року до 15 квітня 2024 року. В бюджеті на поточний рік на програму компенсацій закладено 1 млрд грн.

За час роботи програми було укладено 47 угод на розмінування більше ніж 9 тис. га агроугідь. Станом на лютий-2025 оператори завершили очищення ділянок в межах шести угод загальною площею понад 668,3 гектара.