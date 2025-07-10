Європартнери почали формування фонду зменшення ризиків для ВДЕ в Україні з першого внеску від ЄС в EUR180 млн – ЄБРР з URC-2025

Європейський Союз схвалив виділення EUR180 млн для підтримки механізму зменшення ризиків відновлюваної енергетики для України (Ukraine Risk Mitigation Mechanism, URMM), який ЄБРР, Єврокомісія та партнери планують для прискорення інвестицій в цю сферу, повідомив банк у релізі в четвер.

Згідно з ним, про цю ініціативу було оголошено на Конференції з відновлення України (URC) у Римі, коли ЄБРР, який структурує та спрямовує донорські кошти до механізму, підписав листи про наміри з ключовими донорами – Євросоюзом та Нідерландами – щодо подальшої роботи.

"Збір коштів серед донорів вже розпочався і прискориться. ЄС схвалив EUR180 млн для підтримки механізму в рамках своєї Інвестиційної рамки для України (UIF), а Нідерланди мають намір надати гранти у розмірі EUR12 млн. Німеччина, Норвегія, Швеція та Швейцарія також розглядають можливість підтримки цієї ініціативи", – йдеться в релізі.

Зазначається, що URMM може мобілізувати EUR1,5 млрд інвестицій для створення 1 ГВт потужностей.

В ЄБРР пояснили, що URMM буде стимулювати інвестиції у відновлювану енергетику, стабілізуючи доходи для її учасників, оскільки їх стримує саме ризик волатильності цін.

"Надаючи більшу впевненість у майбутніх доходах, цей механізм, як очікується, принесе хвилю інвестицій у ВДЕ в Україну. Механізм буде відкритим для всіх фінансових установ для кредитування обраних проєктів", – зазначається в повідомленні.

Очікується, що проєкти-учасники будуть відібрані через аукціони, у проведенні яких ЄБРР має значний досвід, підтримавши вже 17 аукціонів у 9 країнах загальною потужністю понад 8 ГВт.

Поряд із механізмом, уряду України буде надана цільова технічна допомога для створення ефективної національної схему підтримки, що дозволить інвестувати в нові потужності ВДЕ без необхідності використання URMM.

Ініціатива URMM об'єднує досвід ЄБРР, ключових донорів, партнерів з розвитку (зокрема, Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та Світового банку), а також Бізнес-консультативної ради Платформи донорів України. Внески від Європейського українського енергетичного агентства (EUEA), Української вітроенергетичної асоціації (UWEA) та Green Deal Ukraïna також допомогли сформувати ініціативу, йдеться в релізі.

Як повідомлялося, українські ВДЕ-асоціації вже тривалий час виступають за створення Фонду гарантування ринкових ризиків, за рахунок коштів якого можна було б надати гарантії мінімальної ціни е/е виробникам ресурсу з ВДЕ і захистити їх від її коливань на ринку. На пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" 12 грудня 2024 року заступник голови правління Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) Олександр Подпругін прогнозував, що створення фонду може розпочатися вже в лютому-навесні 2025 року.

За його словами, він може стати частиною Ukraine Facility без залучення коштів держбюджету або держпідприємств зможе дати старт гігаватам нових потужностей в Україні.