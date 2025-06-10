Інтерфакс-Україна
Green Deal
14:37 10.06.2025

Турецька Onur Group планує до 2030 р. інвестувати $450 млн у спорудження 690 МВт нової генерації в Україні

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Турецька Onur Group планує до 2030 р. інвестувати $450 млн у спорудження 690 МВт нової генерації в Україні

Турецька Onur Group планує побудувати до 2030 року 690 МВт нових генеруючих потужностей в Україні, інвестувавши в українську енергетику $450 млн, повідомив генеральний менеджер Onur Group в Україні Емре Караахметоглу в інтерв'ю Forbes Ukraine.

За його словами, у компанії вже є 150 МВт сонячних станцій, які були побудовані ще до війни і наразі успішно працюють за "зеленим" тарифом до 2030 року.

"Триває будівництво 50 МВт сонячних електростанцій (СЕС) у Вінницькій області плюс 164 МВт накопичувачів (батарей). Це понад $60 млн інвестицій, плануємо закінчити до кінця року – тоді буде близько 200 МВт сонця і 164 МВт батарей", - зазначив він.

Як проінформував CEO, Onur Group планує будівництво 120 МВт вітряних електростанцій (ВЕС) у Закарпатській області з бюджетом близько €120 млн.

"У Карпатах із ВЕС вже працюють інші компанії – бачимо перспективи. Загалом у розробці 320 МВт від вітру", - додав він.

Наразі компанія також працює над новими проєктами у Львівській і Волинській областях і веде переговори з міжнародними фінансовими інституціями про залучення кредитів.

Окрім того, Onur Group майже завершили будівництво першої черги ВЕС у Волинській області для компанії OKKO.

"Минулого тижня привезли перші частини турбін і почали монтаж. Далі планується друга черга – близько 190 МВт. Загалом на Волині ініційовано проєкт потужністю 340 МВт, і ми як львівська будівельна компанія активно в цьому працюємо", - зазначив Караахметоглу.

Як зазначається у матеріалі Forbes Ukraine, Onur Group Ukraine – частина міжнародної групи компаній Onur Group. У червні 2025-го бізнес турецької групи в Україні налічує близько 40 компаній у 12 галузях економіки: від енергетики та видобутку корисних копалин до готельно-ресторанного бізнесу.

Консолідований виторг групи скоротився 2024 року на 18% – до 8,9 млрд грн, тоді як у довоєнному 2021 році компанія отримала 32,4 млрд грн.

Компанія заявляє о планах інвестицій в Україну до 2030 року $650 млн та оцінює інвестиції за попередні 20 років роботи в близько $570 млн.

 

Теги: #інвестиції #onur_group #енергетика #вде

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