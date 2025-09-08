Оптимізація мережі місцевих судів почнеться з кількох модельних судів – заступниця керівника ОП

Оптимізацію мережі місцевих загальних судів в Україні обговорили на круглому столі в Ужгороді цими вихідними заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра та голови Закарпатського, Івано-Франківського, Львівського, Чернівецького, Хмельницького апеляційних судів, начальник територіального управління Державної судової адміністрації України в Закарпатській області та судді апеляційних і місцевих судів.

"Домовились посилити міжвідомчу роботу з напрацювання мапи судів України та, зокрема, почати роботу з кількох модельних судів, що дозволить оптимізувати витрати та напрацювати робочі механізми введення таких змін до судової системи, виявити часті проблеми, шляхи їх вирішення та застосувати набутий досвід у масштабніших проектах", – написала за результатами круглого столу Мудра у Facebook.

За її словами, обговорили також вирівнювання суддівського навантаження по країні, осучаснення матеріальної бази та інфраструктури судів, модернізацію технічного оснащення, забезпечення відповідності матеріальної бази вимогам процесуального закону, а також юридичні аспекти імплементації таких змін.

"У місцевих судах області вакантними залишаються 16% посад суддів, у Закарпатському апеляційному суді — 72%. Подібна ситуація і в інших регіонах. Це означає додаткове навантаження для суддів, довші строки розгляду справ і, головне, більше труднощів для людей, які звертаються до суду по справедливість", – наголосила Мудра.

Вона додала, що окремо учасники круглого столу приділили увагу також щоденним нагальним питанням матеріально- технічного, кадрового та фінансового забезпечення судів в Україні.

"Разом із урядом і парламентом ми вже рухаємося у напрямку змін, підвищуємо заробітну плату працівникам апарату, створюємо умови для залучення та утримання фахівців. Оптимізація мережі судів може виглядати складною і непопулярною реформою. Але ми маємо діяти крок за кроком, щоби забезпечити людям справедливий і своєчасний розгляд справ", – зазначила заступниця керівника ОП.