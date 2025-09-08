Інтерфакс-Україна
Події
20:44 08.09.2025

Оптимізація мережі місцевих судів почнеться з кількох модельних судів – заступниця керівника ОП

2 хв читати
Оптимізація мережі місцевих судів почнеться з кількох модельних судів – заступниця керівника ОП

Оптимізацію мережі місцевих загальних судів в Україні обговорили на круглому столі в Ужгороді цими вихідними заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра та голови Закарпатського, Івано-Франківського, Львівського, Чернівецького, Хмельницького апеляційних судів, начальник територіального управління Державної судової адміністрації України в Закарпатській області та судді апеляційних і місцевих судів.

"Домовились посилити міжвідомчу роботу з напрацювання мапи судів України та, зокрема, почати роботу з кількох модельних судів, що дозволить оптимізувати витрати та напрацювати робочі механізми введення таких змін до судової системи, виявити часті проблеми, шляхи їх вирішення та застосувати набутий досвід у масштабніших проектах", – написала за результатами круглого столу Мудра у Facebook.

За її словами, обговорили також вирівнювання суддівського навантаження по країні, осучаснення матеріальної бази та інфраструктури судів, модернізацію технічного оснащення, забезпечення відповідності матеріальної бази вимогам процесуального закону, а також юридичні аспекти імплементації таких змін.

"У місцевих судах області вакантними залишаються 16% посад суддів, у Закарпатському апеляційному суді — 72%. Подібна ситуація і в інших регіонах. Це означає додаткове навантаження для суддів, довші строки розгляду справ і, головне, більше труднощів для людей, які звертаються до суду по справедливість", – наголосила Мудра.

Вона додала, що окремо учасники круглого столу приділили увагу також щоденним нагальним питанням матеріально- технічного, кадрового та фінансового забезпечення судів в Україні.

"Разом із урядом і парламентом ми вже рухаємося у напрямку змін, підвищуємо заробітну плату працівникам апарату, створюємо умови для залучення та утримання фахівців. Оптимізація мережі судів може виглядати складною і непопулярною реформою. Але ми маємо діяти крок за кроком, щоби забезпечити людям справедливий і своєчасний розгляд справ", – зазначила заступниця керівника ОП.

 

Теги: #оптимізація #суди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:15 03.09.2025
Суди переважно стають на бік громадян, які не можуть податись на єВідновлення через втрату документів – нардеп Шуляк

Суди переважно стають на бік громадян, які не можуть податись на єВідновлення через втрату документів – нардеп Шуляк

17:23 07.07.2025
Юристи зазначають затримки строків розгляду справ у судах, ключовою проблемою вважають нестачу суддів

Юристи зазначають затримки строків розгляду справ у судах, ключовою проблемою вважають нестачу суддів

10:45 01.07.2025
Бюджетна декларація на 2026-2028рр. передбачає оптимізацію мережі місцевих загальних судів

Бюджетна декларація на 2026-2028рр. передбачає оптимізацію мережі місцевих загальних судів

08:14 13.06.2025
Держбюро розслідувань передало до суду з початку року понад 3 тисячі обвинувальних актів

Держбюро розслідувань передало до суду з початку року понад 3 тисячі обвинувальних актів

10:02 11.06.2025
Пошкодження Софії Київської внаслідок збройних атак РФ має бути розслідувано в міжнародних судах - Точицький

Пошкодження Софії Київської внаслідок збройних атак РФ має бути розслідувано в міжнародних судах - Точицький

14:01 24.03.2025
Зеленський підписав закон щодо утворення в Україні Спеціалізованого окружного адмінсуду та Спеціалізованого апеляційного адмінсуду

Зеленський підписав закон щодо утворення в Україні Спеціалізованого окружного адмінсуду та Спеціалізованого апеляційного адмінсуду

12:46 28.02.2025
Головним критерієм оптимізації університетів є демографічна ситуації в регіоні - Лісовий

Головним критерієм оптимізації університетів є демографічна ситуації в регіоні - Лісовий

12:24 27.02.2025
Посли G7 вітають закон про створення двох Спеціалізованих адмінсудів

Посли G7 вітають закон про створення двох Спеціалізованих адмінсудів

11:31 14.02.2025
Ефективна SEO оптимізація: як підняти сайт у пошукових системах

Ефективна SEO оптимізація: як підняти сайт у пошукових системах

18:07 23.12.2024
Суди посилюють вироки за ухилення від мобілізації, відмовляються від покарання з випробувальним терміном - юрист

Суди посилюють вироки за ухилення від мобілізації, відмовляються від покарання з випробувальним терміном - юрист

ВАЖЛИВЕ

Троє людей, серед них двоє рятувальників, поранені за добу на Сумщині через атаки дронів РФ

Ворог атакував будівлю Кабміну балістичною ракетою - Єрмак

Єрмак і Рубіо обговорили гарантії безпеки та оборонну підтримку України

Генсек ООН засудив атаку РФ по Україні 7 вересня: Напади на урядові установи є подальшою ескалацією конфлікту

Росіяни зараз концентрують удари проти нашої енергетики, на це будуть відповіді - Зеленський

ОСТАННЄ

Експосол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс очолила британську дипломатичну місію у Польщі

Троє людей, серед них двоє рятувальників, поранені за добу на Сумщині через атаки дронів РФ

Оприлюднені СБУ докази щодо Гусарова стосуються подій, що відбулись задовго до початку його роботи у НАБУ, заявили в Бюро

На Харківщині двоє підлітків підірвалися на ВНП, їх шпиталізовано у тяжкому стані

Кабінет міністрів після ворожого влучення у Будинок уряду провів засідання у Клубі Кабміну

Єрмак провів відеодзвінок з радниками з національної безпеки Великої Британії, Німеччини, Італії та Франції

"Птахи Мадяра" уразили НПС "Второво" у Володимирській області РФ

Прем'єру Франції винесли вотум недовіри

Відновлено роботу реєстру учасників відбору та виконавців держконтрактів Міноборони

Кабмін затвердив порядок функціонування електронної системи "еРибальство"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА