Зеленський підписав закон щодо утворення в Україні Спеціалізованого окружного адмінсуду та Спеціалізованого апеляційного адмінсуду

Президент Володимир Зеленський 24 березня підписав законопроєкт щодо утворення в Україні Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду. Це випливає з карти законопроєкту 12368-1, розміщеній на сайті Верховної Ради.

"Президент підписав №12368-1 про створення Вищого адміністративного суду. Це ми до кінця виконали один з прострочених маяків МВФ де дедлайн був 31 грудня минулого року. Насправді, змінено концепцію і вирішено створити два суди: Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд до вищих спеціалізованих судів (як суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення Спеціалізованого окружного адміністративного суду)", - написав народний депутат України Ярослав Железняк (фракція "Голос"), коментуючи закон.

Железняк описав конкурс на посади суддів, згідно документу: "Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) має оголосити конкурс на посади суддів протягом одного місяця після набрання чинності законом. Конкурси мають враховувати особливості, визначені законопроєктом, із залученням Експертної ради (протягом трьох років)"

Також нардеп зазначив, що до складу Експертної ради входять 6 осіб: 3 від Ради суддів України та 3 від міжнародних і іноземних організацій.