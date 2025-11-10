Інтерфакс-Україна
18:41 10.11.2025

Харків планує створення енергохабу з переходом енергозабезпечення на альтернативні джерела – Терехов

Харків планує створення енергохабу з переходом енергозабезпечення на альтернативні джерела – Терехов
Фото: https://t.me/citykharkivua

Проєкт створення енергетичного хабу, який сприятиме переходу міської системи енергозабезпечення на альтернативні джерела енергії, планують розробити в Харкові, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Цей проєкт можна реалізувати не лише в Харкові, а й в інших великих українських містах. Ми отримаємо відповідні технічні напрацювання від колег з Франції. Для реалізації цього проєкту будемо використовувати не лише міський бюджет, а й залучати кошти інвесторів, міжнародних фінансових інституцій", – зазначив Терехов, слова якого наведено в повідомленні в Телеграм-каналі Харківської міськради.

Він уточнив, що подібні інновації були застосовані у французькому місті Страсбург, і цей досвід тепер перейматиме Харків.

В повідомленні зазначається, що Терехов відвідав енергетичний хаб під час робочої поїздки до Страсбурга.

"Цей об'єкт є частиною системи, що забезпечує перехід від використання газу до альтернативних джерел енергії – біомаси, тепла з відходів та очищених стічних вод. Це дозволяє скорочувати викиди вуглецю та посилювати енергетичну незалежність міста", – йдеться в дописі Харківської міськради.

