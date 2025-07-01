Інтерфакс-Україна
Події
10:45 01.07.2025

Бюджетна декларація на 2026-2028рр. передбачає оптимізацію мережі місцевих загальних судів

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Бюджетна декларація на 2026-2028рр. передбачає оптимізацію мережі місцевих загальних судів

Бюджетна декларація на 2026-2028 роки передбачає оптимізацію мережі місцевих загальних судів з урахуванням адміністративно-територіального устрою, навантаження на суди, оптимальної кількості суддів у судах.

Згідно з постановою уряду №774 від 27 червня, якою схвалено Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки, установлено, що у 2026-2028 роках фінансові ресурси держави буде спрямовано на продовження реформи сектору правосуддя відповідно до актів права Європейського Союзу і кращих міжнародних практик з урахуванням воєнного та післявоєнного стану справ у державі, а саме на оптимізацію мережі місцевих загальних судів з урахуванням адміністративно-територіального устрою, навантаження на суди, оптимальної кількості суддів у судах.

Передбачається також: посилення інституційної спроможності органів суддівського самоврядування та інших органів системи правосуддя, зокрема, шляхом розмежування їх повноважень, реорганізації (за необхідності) на основі проведеного аудиту, підвищення прозорості та якості процесів відбору кандидатів на посади в органи судової влади; створення та функціонування Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду; укомплектування складу суддів Конституційного суду України, Верховного суду, Вищого антикорупційного суду, апеляційних та місцевих судів на основі удосконалених механізмів відбору суддів; забезпечення передбачуваності, сталості та відкритості дисциплінарної практики щодо суддів; покращення механізму доступу громадян та їх безпосередню участь у здійсненні правосуддя, зокрема шляхом впровадження інституту суду присяжних; впровадження судових ІТ-систем, зокрема шляхом використання спроможностей Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи, що ґрунтуватиметься на висновках і рекомендаціях, отриманих за результатами технічного та функціонального аудиту.

Теги: #бюджетна_декларація #суди

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