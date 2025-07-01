Інтерфакс-Україна
Події
09:41 01.07.2025

Фінансування виборів буде забезпечено після припинення воєнного стану в Україні - Бюджетна декларація

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Фінансування виборів буде забезпечено після припинення воєнного стану в Україні - Бюджетна декларація

Бюджетна декларація на 2026-2028 роки передбачає, що фінансове забезпечення підготовки та проведення виборів буде забезпечено після припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Згідно з постановою уряду №774 від 27 червня, якою схвалено Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки, установлено, що фінансове забезпечення підготовки та проведення чергових виборів президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів буде забезпечено після припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Теги: #бюджетна_декларація #вибори

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