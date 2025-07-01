Інтерфакс-Україна
Економіка
10:24 01.07.2025

Бюджетна декларація на 2026-2028рр передбачає за базовим сценарієм поступове скорочення видатків держбюджету на безпеку і оборону

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Бюджетна декларація на 2026-2028рр передбачає за базовим сценарієм поступове скорочення видатків держбюджету на безпеку і оборону

Бюджетна декларація на 2026-2028 роки передбачає за базовим сценарієм поступове скорочення видатків державного бюджету на безпеку і оборону з урахуванням припущення щодо суттєвого покращення безпекової ситуації з 2026 року.

Згідно з постановою уряду №774 від 27 червня, якою схвалено Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки, установлено, що згідно базового сценарію обсяги видатків державного бюджету на середньостроковий період на безпеку і оборону визначено на 2026 рік у сумі 1,817 трлн грн; 2027 рік — 1,439 трлн грн; 2028 рік — 1,383 трлн грн з урахуванням припущення щодо суттєвого покращення безпекової ситуації з 2026 року.

"В умовах припинення вогню у 2026 році для уряду України існує виклик щодо необхідності збереження обороноздатності та військового потенціалу для відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України. Україна пропонує міжнародним партнерам з Коаліції охочих створити окремий фонд для фінансування потреб сил безпеки і оборони України. Таке рішення дасть змогу зберегти необхідну чисельність військових для упередження поновлення збройної агресії Російської Федерації проти України, а також буде одним з факторів гарантії безпеки для Європейських партнерів", - йдеться у документі.

Зазначається, що обсяги видатків на сектор безпеки і оборони за пропозиціями головних розпорядників бюджетних коштів, що входять до сектору безпеки і оборони, враховують видатки на виконання середньострокових зобов’язань за державними контрактами (договорами) щодо закупівлі озброєння, військової техніки, зброї і боєприпасів на 2026 рік у сумі 134 млрд грн, на 2027 рік — 124 млрд грн, на 2028 рік — 10 млрд грн.

Крім того, для забезпечення системного розвитку інноваційних рішень у секторі безпеки і оборони у 2026-2028 роках передбачається продовження практики надання грантової підтримки розробникам оборонних технологій (Brave1), що будуть відібрані за результатами конкурсів.

"Альтернативний сценарій. Наявність надзвичайної невизначеності щодо подальшої реалізації безпекових ризиків потребує передбачення окремого розділу, що окреслить коло питань, які потребуватимуть швидкої реакції української влади, міжнародних партнерів України та суспільства в умовах продовження збройної агресії Російської Федерації проти України", - йдеться в документі.

Теги: #видатки #бюджетна_декларація

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