21:48 19.08.2025

Видатки загального фонду держбюджету у липні-2025 зросли на 11,9% до липня-2024 - Мінфін

Касові видатки загального фонду державного бюджету України за липень цього року склали 295,8 млрд грн, що на 31,5 млрд грн, або 11,9% більше проти аналогічного періоду минулого року, хоча загалом за сім місяців вони зросли на 20,0%, повідомило Міністерство фінансів у вівторок.

"Видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону за січень – липерь 2025 року становили 1,4 трлн грн, або 62,5% від усіх видатків загального фонду. У тому числі у липні було витрачено 185,7 млрд грн (62,8%)", – зазначило відомство.

В той же час Мінфін в цей раз втретє прибрав зі зведення більш конкретні дані про виплати зарплат військовим, закупівлю військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, а також ряд інших даних, наприклад, перерахування Національній службі здоров'я України (НСЗУ), Пенсійному фонду та Фонду розвитку підприємництва.

Згідно скороченої звітності, витрати загального фонду у липні цього року скоротилися на 12,3%, або на 41,6 млрд грн порівняно із показником попереднього місяця.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше за 7 місяців спрямовано на оплату праці з нарахуваннями – 860,6 млрд грн, у тому числі у липні – 126 млрд грн, або 39,6% від загального обсягу видатків, витрачених за сім місяців 2025 року. Проти аналогічного періоду минулого року ці витрати зросли на 152,7 млрд грн, або на 21,6%, у тому числі у липні – на 18,4 млрд грн, або на 17,1%.

Витрати на оплату використання товарів і послуг склали за січень-липень цього року 297,1 млрд грн, у тому числі у липні – 40,5 млрд грн, або 13,7% від загального обсягу видатків, тоді як за 7 місяців минулого року вони дорівнювали 294,6 млрд грн, у тому числі у липні – 46,4 млрд грн.

Як повідомив Мінфін, 355,2 млрд грн, або 16,4% від загального обсягу видатків, було спрямовано у січні-липні цього року на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій), що на 26,6 млрд грн або на 8,0% більше проти аналогічного періоду минулого року, у тому числі у липні – 41,7 млрд грн проти 46,5 млрд грн у липні минулого року.

Видатки на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) склали за сім місяців цього року 281,6 млрд грн, або 13% від загального обсягу видатків, у тому числі у липні – 42,6 млрд грн. Проти січня-липня-2024 ці видатки зросли на 113 млрд грн, або 67%.

Обслуговування державного боргу за сім місяців цього року обійшлося загальному фонду держбюджету у 198,5 млрд грн, або 9,1% від загального обсягу, в тому числі у липні – 18,6 млрд грн. Це на 28,1 млрд грн більше, аніж за сім місяців минулого року.

Нарешті 112,7 млрд грн, або 5,2% від загального обсягу у січні-липні цього року було використано на трансферти місцевим бюджетам, у тому числі у липні – 29,0 млрд грн. Проти аналогічного періоду минулого року ці витрати зросли на 7,8 млрд грн, або на 7,4%.

Доходи держбюджету України за 7 місяців цього року склали 2,09 трлн грн, у тому числі за загальним фондом – 1,47 трлн грн, що відповідно на 40,6% та 42,1% більше за відповідні показники 2024 року.

Як повідомлялося, за 2024 рік зростання доходів загального фонду становило 513,9 млрд грн, або 30,9% - до 2 трлн 177 млрд грн, зокрема міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів склала 453,6 млрд грн порівняно з 433,9 млрд грн у 2023 році.

Щодо видатків держбюджету-2024, то за загальним фондом вони збільшилися на 15%, або на 454,5 млрд грн - до 3 трлн 488,8 млрд грн.

Як повідомлялося, держбюджет-2025 було затверджено з доходами 2 трлн 327,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 2 трлн 133,3 млрд грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги), і видатками 3 трлн 929,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 3 трлн 591,6 млрд грн. В той же наприкінці липня Верховна Рада за пропозицією уряду збільшила видатки бюджету цього року на 400,5 млрд грн, а доходи – на 147,5 млрд грн.

 

Теги: #видатки #бюджет #статистика

