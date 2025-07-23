Зеленський очікує від уряду протягом місяців результатів для направлення максимуму держресурсів на оборону

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про скорочення бюрократичних процедур і проведення негайного аудиту державних видатків, протягом місяця він очікує від уряду результатів для направлення максимум держресурсів на оборону.

"Сьогодні ж я підписав указ про скорочення бюрократичних процедур і проведення негайного аудиту державних видатків. Очікую від уряду протягом місяця результатів, щоб направити максимум державних ресурсів на оборону України", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

Він також анонсував "відчутні кроки щодо дерегуляції, щоб дати більше свободи людям".

Він також анонсував "відчутні кроки щодо дерегуляції, щоб дати більше свободи людям".

Відповідний указ №544/2025 був опублікований на сайті президента.

Як зазначається у тексті документа, Кабінету міністрів України доручається забезпечити проведення аналізу інституційної та функціональної спроможності органів державної влади в інтересах національної безпеки та оборони України і вжити за результатами аналізу заходів, спрямованих насамперед на недопущення дублювання ними повноважень, виконання невластивих функцій і неефективного використання кадрового та бюджетних ресурсів.

Кабміну також доручено здійснення заходів з ефективної дерегуляції економічних процесів та скасування неефективних державних регуляцій, унеможливлення безпідставного втручання органів державної влади у здійснення законної підприємницької діяльності та удосконалення нормативно-правового регулювання зазначених питань, зокрема підготувати перелік нормативно-правових актів, до яких необхідно внести зміни.

Очікується, що до 1 вересня 2025 року уряд підготує пропозиції щодо правових та організаційних заходів, спрямованих на підвищення ефективності функціонування держави в умовах воєнного стану, ефективності використання бюджетних коштів, у тому числі щодо перерозподілу коштів державного бюджету на виробництво та закупівлю технологічних видів озброєння, військової та спеціальної техніки для потреб сектору безпеки і оборони, забезпечення економічних прав та свобод суб’єктів підприємницької діяльності, підвищення економічної спроможності громадян України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.