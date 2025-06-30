Інтерфакс-Україна
Події
17:55 30.06.2025

Бюджетна декларація побудована на девальвації до 44,8 грн/$1 на кінець 2026р та 45,8 грн/$1 на кінець 2028р

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Бюджетна декларація побудована на девальвації до 44,8 грн/$1 на кінець 2026р та 45,8 грн/$1 на кінець 2028р

Бюджетна декларація на 2026-2028 рр. затверджена урядом 27 червня 2025 року передбачає девальвацію гривні до долара до 44,8 грн/$1 на кінець 2026 року та 45,8 грн/$1 на кінець 2028 року, йдеться в документі на сайті Кабміну.

"Ситуація на валютному ринку залишається контрольованою — за підсумками травня 2025 р. середньомісячне значення обмінного курсу становило 41,5 грн/$1, а в середньому за 2024 рік - 40,2 грн/$1", - йдеться у бюджетній декларації.

Зазначається, що Кабмін заклав обмінний курс гривні до долара США на кінець 2026 року – 44,8 грн/$1, 2027-го – 45,3 грн/$1 та 2028-го – 45,8 грн/$1.

Водночас в середньому за період показники фактично не відрізняються: на 2026 рік – 44,7 грн/$1, на 2027-й – 45,2 грн/$1 та 2028-й – в 45,6 грн/$1.

Як повідомлялось, через зниження гривні до долара, а долара до євро вже третій день поспіль євро до гривні встановлює історичний максимум.

Теги: #кабмін #бюджетна_декларація

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