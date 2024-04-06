Події

13:16 06.04.2024

У Запорізькій облраді планується оптимізація, яка заощадить 14 млн грн

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У Запорізькій облраді планується оптимізація, яка заощадить 14 млн грн

У Запорізькій обласній раді планують провести оптимізацію, яка передбачає звільнення двох із трьох заступників і скорочення апарату з 90 до 45 осіб, розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, слова якого наводить пресслужба ОВА.

"Таке рішення дасть змогу заощадити щонайменше 14 млн грн уже цього року, які ми спрямуємо на оборону і підтримку наших Збройних сил", - пояснив Федоров.

Він зазначив, що з наступного тижня розпочнеться процедура об'єднання комунальних закладів обласної ради.

"Сьогодні - всі ті заклади, які пустують, повністю фінансуються обласним бюджетом. Саме тому ми будемо їх об'єднувати, скорочувати адміністративний персонал і витрати обласного бюджету для того, щоб спрямувати більше коштів на підтримку Збройних сил України", - підсумував Федоров.

На брифінгу Федоров уточнив, що керівник обласної військової адміністрації (ОВА) "був зареєстрований як основний підписант з усіх питань обласної ради".

Теги: #облрада #оптимізація #запорізька

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