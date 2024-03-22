Сирський повідомив про плановане переформатування деяких угруповань військ і наголосив на пріоритетності ротації

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про триваючу оптимізацію військових організаційних структур, які беруть безпосередню участь у відбитті широкомасштабної збройної агресії РФ.

"Деякі угруповання військ (сил) будуть переформатовані. Насамперед ідеться про управлінський кадровий потенціал, його грамотний і раціональний перерозподіл", - написав він у соцмережі фейсбук.

Він також зазначив, що один із його пріоритетів - налагодження процесу ротацій особового складу бойових бригад. "Зокрема, деякі військові частини беруть участь у відбитті збройної агресії російської федерації з перших днів повномасштабного вторгнення", - зазначив Сирський.

Крім того, приділятиметься більше уваги питанням відпочинку військовослужбовців, доукомплектуванню озброєнням і військовою технікою та відновленню боєздатності бригад загалом.

Головнокомандувач наголосив, що за десять років війни тимчасові органи військового управління та райони відповідальності угруповань військ формувалися і змінювалися відповідно до оперативної обстановки та поточних викликів.

"Нині, враховуючи досвід бойових дій, здійснюються організаційні заходи. Головна мета цих заходів - спростити та максимально підвищити якість і оперативність управління", - пояснив він.

"Цей процес уже запущено і надалі він тільки нарощуватиметься. Посилюємо оборонні спроможності, щоб і далі знищувати ворога та наближати перемогу", - підсумував Сирський.