Інтерфакс-Україна
Телеком
16:37 12.08.2025

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

CEO найбільшого українського оператору зв’язку "Київстар" Олександр Комаров та перший віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров обмінялися першими повідомленнями, які були надіслані напряму зі смартфонів через супутник Starlink Direct to Cell у вівторок у полі під Житомиром, продемонструвавши журналістам у тестовому режимі нову технологію, яка буде запущена для всіх клієнтів компанії восени цього року.

"Навіть під час повномасштабної війни ми робимо речі, які інші країни не можуть зробити, стало розвиваючись вже багато років… Наш приватний сектор активно розвивається. Нас чекає така позитивна революція в телекомі", – прокоментував журналістам Федоров.

За словами Комарова, обмін текстовими повідомленнями будь-яких месенджерів для абонентів "Київстар" заплановано на осінь 2025 року, і ця послуга стане першим етапом впровадження технології Direct to Cell в Україні. Поки що тестова зона під Житомиром складає біля 200 кв. км, є й інші подібні тестові зони по Україні, додав він.

Функція передачі мобільних даних, яка дозволить відкривати веб-сторінки та надсилати мультимедійні повідомлення, ще розробляється та тестується. Вона стане доступною для більшої кількості користувачів поступово — у міру покращення пропускної спроможності мережі та після запуску нових супутників на орбіту, зазначив глава "Київстару". Він додав, що за рік підготовки цього проєкту супутникове угрупування Direct to Cell компанії SpaceX зросло з 60 до 600 супутників й продовжує зростати такими самими темпами.

"Тестувати таку передову технологію — це прорив для України… Для нас це інвестиція у безпеку та майбутнє. Direct to Cell — стратегічно важлива технологія, яка дозволить залишатися на зв’язку в найскладніших умовах", — наголосив Комаров.

Starlink Direct to Cell (прямий супутниковий зв’язок зі смартфоном) — це технологія, яка дозволить українцям із 4G-смартфонами напряму підключатися до супутників у разі втрати сигналу наземної мережі. За даними "Київстару", більше 16 млн абонентів компанії вже мають смартфони, які підтримують цю технологію, приблизно половина цих телефонів мають для цього спеціальні налаштування, тоді як інша половина також працюватиме, але менш ефективно.

Як зазначив Комаров, "Київстар" став першим оператором у країні, який взяв на себе функцію інтеграції супутникового зв’язку у власну телеком-інфраструктуру, а Україна – п’ятою країною у світі з такою технологією. Саме через мережу "Київстар" відбувається обробка повідомлень, маршрутизація та управління доступом користувачів.

"У тестовому режимі послуга буде без додаткової оплати для абонентів "Київстар", – повідомив голова компанії та додав, що безкоштовність послуги буде збережена до кінця війни, хоча плата компанії SpaceX Ілона Маска за цей комерційний контракт – це "великі гроші" для "Київстару".

Під час тестування швидкість скачування даних складала 3 Мбіт/с, тоді як відправки – 0,5 Мбіт/с, що приблизно відповідає стандартам 3G. Умовою є видимість неба над головою.

Зазначалося, що наразі "Київстар" веде переговори з провідними виробниками смартфонів, щоб оновити програмне забезпечення та надати цю технологію для якомога ширшого кола користувачів різних телефонів. У майбутньому це дозволить стабільно передавати дані та розширити можливості, зокрема запустити обмін повідомленнями через популярні месенджери: Viber, WhatsApp, Телеграм тощо.

Окрім того, інженери "Київстар" продовжать польові випробування вже по всій Україні, щоб протестувати передачу повідомлень і мобільних даних у реальних умовах, це допоможе зрозуміти технічні особливості. Компанія регулярно інформуватиме абонентів про всі технічні аспекти впровадження нової послуги.

"Київстар" станом на червень 2025 року обслуговував близько 22,4 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього інтернету". Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Компанія заявила про інвестиції у 2023-2027 роках в Україні $1 млрд. Акціонер "Київстар" — міжнародна група VEON, акції якої знаходяться на фондовій біржі NASDAQ (Нью-Йорк) і яка заявила про плани вивести безпосередньо "Київстар" на цю біржу у третьому кварталі цього року.

"Київстар" за перше півріччя цього року збільшив EBITDA порівняно із аналогічним періодом минулого року на 39,5% - до 12,85 млрд грн, тоді як його виручка зросла на 36,1% – до 22,58 млрд грн.

Теги: #starlink_direct_to_cell #київстар #комаров_олександр #тестування

