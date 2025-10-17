Інтерфакс-Україна
Події
16:00 17.10.2025

Свириденко до Фіцо: у нас дійсно складна зима, і ми розраховуємо на вашу підтримку

1 хв читати
Свириденко до Фіцо: у нас дійсно складна зима, і ми розраховуємо на вашу підтримку
Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що Україна розраховує на підтримку Словаччини в проходженні зимового періоду.

"У нас дійсно складна зима, і ми розраховуємо на вашу підтримку. Мені здається, що наші команди в частині енергетики сьогодні досягли помітного успіху щодо конкретних проєктів взаємовигідного використання нашої інфраструктури", - сказала Свириденко по результатам спільних міжурядових українсько-словацьких консультацій в п'ятницю.

Вона наголосила, що координація з питань енергетичної безпеки допоможе країнам пройти через складний період.

Також вона подякувала Словаччині за рішення виділити додаткові кошти на підтримку української енергетичної інфраструктури і укриттів.

Як повідомлялося, прем'єр Юлія Свириденко заявила про готовність України працювати над убезпеченням Словаччини від будь яких ризиків постачання енергоносіїв та створенням нового регіонального енергетичного хаба.

Теги: #фіцо #свириденко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:03 17.10.2025
Наступні міжурядові українсько-словацькі консультацій пройдуть в Україні - Фіцо

Наступні міжурядові українсько-словацькі консультацій пройдуть в Україні - Фіцо

15:52 17.10.2025
Словаччина зацікавлена в хороших відносинах з усіма, хто хоче мати такі відносини з нею, зокрема і з РФ - Фіцо

Словаччина зацікавлена в хороших відносинах з усіма, хто хоче мати такі відносини з нею, зокрема і з РФ - Фіцо

15:39 17.10.2025
Фіцо: Словаччина не буде тією країною, яка гальмуватиме членство України в ЄС

Фіцо: Словаччина не буде тією країною, яка гальмуватиме членство України в ЄС

12:07 17.10.2025
Стартували спільні міжурядові українсько-словацькі консультації за участю Свириденко і Фіцо

Стартували спільні міжурядові українсько-словацькі консультації за участю Свириденко і Фіцо

16:57 16.10.2025
Свириденко обговорила з керівництвом СБ, ЄІБ і ЄБРР потреби фінансування України на наступний бюджетний період

Свириденко обговорила з керівництвом СБ, ЄІБ і ЄБРР потреби фінансування України на наступний бюджетний період

09:34 16.10.2025
Свириденко: Ексімбанк США може стати надійним великим партнером співробітництва між країнами

Свириденко: Ексімбанк США може стати надійним великим партнером співробітництва між країнами

17:46 15.10.2025
Свириденко обговорила з Георгієвою нову програму МВФ для України на 2026-2029 рр.

Свириденко обговорила з Георгієвою нову програму МВФ для України на 2026-2029 рр.

13:09 11.10.2025
Уряд упорядковує процес евакуації з прифронтових громад

Уряд упорядковує процес евакуації з прифронтових громад

18:59 05.09.2025
Фіцо: Словаччина невелика і не може надати Україні багато гарантій безпеки, але підтримує їх

Фіцо: Словаччина невелика і не може надати Україні багато гарантій безпеки, але підтримує їх

18:54 05.09.2025
Фіцо заперечив, що обговорював з Путіним у Китаї енергетичну блокаду України

Фіцо заперечив, що обговорював з Путіним у Китаї енергетичну блокаду України

ВАЖЛИВЕ

В’їзд в ЄС Путіну не заборонено, питання прольоту його літака знаходиться в компетенції кожної окремої країни ЄС - Єврокомісія

Україна готова працювати над тим, щоб убезпечити Словаччину від будь-яких ризиків постачання енергоносіїв, - Свириденко

Словаччина підтримує зустріч Трампа і Путіна в Будапешті, готова допомогти в організації - Фіцо

Україна чекає на рішення США щодо Tomahawk - Єрмак

Зеленський готовий зустрітися з Путіним у будь-якому місці світу, окрім Росії та Білорусі, - Єрмак

ОСТАННЄ

Житель Харківської області засуджений до 8 років позбавлення волі за розбещення двох дівчаток і виготовлення дитячого порно - прокуратура

Словаччина поставить Україні новий пакет енергетичного обладнання на 500 тис євро та виділить 300 тис євро на укриття в школах - Сибіга

Питання постачання Україні Томагавків поставлять на паузу - голова делегації Ради у ПА НАТО

ЄСПЛ визнав відсутність у компанії M.S.L. ефективних засобів правового захисту для своїх скарг в Україні

Раді рекомендують ухвалити за основу закон про надання права МЗС пропонувати санкції безпосередньо РНБО - нардеп

Фінляндія відправляє Україні 30-й пакет оборонної допомоги приблизно на 52 млн євро

Тюремні строки отримали три коригувальника ворожих ударів по Чернігівщині та Донеччині

Кличко: в київському центрі протезування Human Titans проходять реабілітацію 13 ветеранів

Рівень захисту понад 50% трансформаторів "Укренерго" дозволяє витримувати удари "шахедів" – очільник компанії

Свириденко запропонувала Фіцо відкрити в Словаччині українську школу, він не проти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА