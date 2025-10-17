Свириденко до Фіцо: у нас дійсно складна зима, і ми розраховуємо на вашу підтримку

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявляє, що Україна розраховує на підтримку Словаччини в проходженні зимового періоду.

"У нас дійсно складна зима, і ми розраховуємо на вашу підтримку. Мені здається, що наші команди в частині енергетики сьогодні досягли помітного успіху щодо конкретних проєктів взаємовигідного використання нашої інфраструктури", - сказала Свириденко по результатам спільних міжурядових українсько-словацьких консультацій в п'ятницю.

Вона наголосила, що координація з питань енергетичної безпеки допоможе країнам пройти через складний період.

Також вона подякувала Словаччині за рішення виділити додаткові кошти на підтримку української енергетичної інфраструктури і укриттів.

Як повідомлялося, прем'єр Юлія Свириденко заявила про готовність України працювати над убезпеченням Словаччини від будь яких ризиків постачання енергоносіїв та створенням нового регіонального енергетичного хаба.