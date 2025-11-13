Інтерфакс-Україна
23:01 13.11.2025

ЗСУ представили наукове дослідження протистояння російській агресії

Центральний науково-дослідний інститут Збройних сил України розпочав спільний проєкт з Офісом GLOBSEC, щоб створити експертне середовище високого рівня.

Про це у четвер в Медіацентрі Україна розповів полковник, заступник начальника Центрального науково-дослідного інституту Збройних сил України Олексій Ноздрачов.

"З 2014 року в Україні почало формуватися експертне середовище з питань застосування збройних сил та захисту держави. Виникла потреба розширення цього середовища, шляхом залучення країн-партнерів НАТО", – сказав Ноздрачов.

Першим результатом спільного з GLOBSEC проєкту стала публікація науково-популярного видання "Стратегічна стійкість України. Експертний огляд, популяризація та поширення українського досвіду протистояння російській агресії".

Ноздрачов підкреслив, що під час роботи над дослідженням Науково-дослідний інститут шукав відповіді на два питання – як люди з найвищим рівнем експертизи оцінюють діяльність ЗСУ та українського суспільства по захисту держави та чи достатньо Україна забезпечує інформаційно своїх західних партнерів для подальшої аналітичної діяльності.

До першого видання увійшли експертні огляди сценаріїв подальшого розвитку подій, актуальні як для політиків, так і для дослідників. Також дослідники розглянули ключові аспекти опору України: стратегічна оборона Києва та півночі, мобілізація та стійкість суспільства, адаптивність та інновації, комунікаційна стратегія.

"Враховуючи колосальні спроможності армії РФ, ми протиставили адаптивність, як суспільства, так і ЗСУ та інновації, які домінували та були ініціативними саме з цивільного сектору. Це дозволило наростити спроможності ЗСУ у колосально короткі терміни і дозволило не лише захистити столицю, але і провести унікальні операції по звільненню територій", – підкреслив заступник начальника Центрального науково-дослідного інституту ЗСУ.

Він наголосив, що у роботі також розглянуто комунікаційний аспект українського опору.

"У першій частині публікації ми відобразили всі експертні думки та створили можливість для широкого загалу проаналізувати самостійно всі напрацювання", – додав полковник.

Дослідження західних експертів демонструють, що Україна напрацювала власний алгоритм у протистоянні російській агресії.

Генерал- лейтенант, експерт з питань оборони та безпеки Словацької Республіки Павел Мацко провів дослідження, яке демонструє, що російська військова доктрина виявилася неефективною в умовах сучасної гібридної війни, де ключову роль відіграють гнучкість і моральна стійкість, а не масованість ударів.

"Під час перших днів повномасштабного вторгнення, було зрозуміло, що Україна застосувала економію сили і змогла витіснити російські війська з Київської області. Це було критичним моментом для подальшого розвитку війни. Другий важливий момент – це стійкість суспільства та ефективність мобілізації. Ми були вражені, коли побачили звичайних громадян, які протистояли російським військам. Третій фактор – інновації та адаптація ЗСУ, які вразили західних військових експертів", – зазначив експерт.

