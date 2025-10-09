Інтерфакс-Україна
Кабмін затвердив заходи з підвищення рівня енергоефективності будівель органів влади на 2026 р.

Фото: Pixabay

Кабінет міністрів України затвердив план заходів з підвищення рівня енергоефективності будівель органів державної влади на 2026 рік.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, планом передбачено: ведення (оновлення) бази даних будівель органів державної влади; проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; запровадження відповідних навчальних програм, інформаційних кампаній серед працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, підвищення рівня енергоефективності будівель органів державної влади.

Як повідомлялося, 8 жовтня Кабмін затвердив єдину дорожню карту дій для всіх міністерств і служб для проходження зимового періоду. Зокрема, він передбачає захист енергообʼєктів, забезпечення резерву обладнання і матеріалів, план швидкої реакції. В областях постійно працюватимуть антикризові штаби для запобігання блекаутів.

