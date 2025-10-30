Інтерфакс-Україна
Економіка
18:05 30.10.2025

Кабмін встановив показник економії енергії у будівлях органів держвлади

1 хв читати
Кабмін встановив показник економії енергії у будівлях органів держвлади

Кабінет міністрів України встановив цільовий показник економії енергії у будівлях органів державної влади.

Згідно з розпорядженням №1181 від 29 жовтня, відповідно до закону "Про енергетичну ефективність будівель" уряд встановив: цільовий показник економії енергії у будівлях органів державної влади в розмірі 133,8 тис. кВт·год; цільовий показник економії енергії у будівлях органів державної влади, виражений в показниках первинної енергії, в розмірі 253,3 тис. кВт·год.

Як повідомлялося, віцепрезидентка зі стратегічних партнерств Фонду Східна Європа Віра Недзведська заявила, що енергоефективність державних будівель є зобов’язанням України для вступу в ЄС.

Теги: #економія #будівлі #електроенергія #держвлада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:20 30.10.2025
"Укренерго" поновило обмеження електропостачання в усіх регіонах до 22:00

"Укренерго" поновило обмеження електропостачання в усіх регіонах до 22:00

07:13 30.10.2025
Аварійні відключення електроенергії запроваджено в більшості регіонів – Укренерго

Аварійні відключення електроенергії запроваджено в більшості регіонів – Укренерго

19:38 28.10.2025
"Укренерго" залишили на середу обмеження е/е населенню з 8:0" до 22:00, промисловості - на ранкову годину більше

"Укренерго" залишили на середу обмеження е/е населенню з 8:0" до 22:00, промисловості - на ранкову годину більше

20:26 27.10.2025
Електроенергію населенню у вівторок відключатимуть в окремих регіонах з 8:00 до 22:00, промисловості - з 7:00 до 22:00

Електроенергію населенню у вівторок відключатимуть в окремих регіонах з 8:00 до 22:00, промисловості - з 7:00 до 22:00

12:11 27.10.2025
"Вінницяобленерго" за 9 міс. зафіксувало понад 1300 випадків розкрадання е/е на сумму понад 58 млн грн

"Вінницяобленерго" за 9 міс. зафіксувало понад 1300 випадків розкрадання е/е на сумму понад 58 млн грн

21:04 25.10.2025
Обмеження е/е в неділю застосовуватиметься з 9:00 до 22:00 - Укренерго

Обмеження е/е в неділю застосовуватиметься з 9:00 до 22:00 - Укренерго

19:25 22.10.2025
Кабмін продовжив дію ПСО на електроенергію до 30 квітня 2026р - Свириденко

Кабмін продовжив дію ПСО на електроенергію до 30 квітня 2026р - Свириденко

18:19 22.10.2025
"Укренерго" в четвер обмежуватиме е/е для населення і промисловості з 7:00 до 23:00 у більшості регіонів

"Укренерго" в четвер обмежуватиме е/е для населення і промисловості з 7:00 до 23:00 у більшості регіонів

14:22 16.10.2025
Удари Росії по енергооб’єктах України підтвердили важливість децентралізації енергосистеми – посол ЄС

Удари Росії по енергооб’єктах України підтвердили важливість децентралізації енергосистеми – посол ЄС

01:05 15.10.2025
ДТЕК обіцяє повернути світло всьому Києву в найближчі години

ДТЕК обіцяє повернути світло всьому Києву в найближчі години

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" поновило обмеження електропостачання в усіх регіонах до 22:00

Набула чинності оновлена торговельна угода Україна-ЄС

Голова профільного комітету Ради вважає неможливим розвиток фондового ринку без оновлення НКЦПФР

Очільник фінкомітету Ради наполягатиме на допуску іноземних операторів лотерей на український ринок

На імпорт газу буде виділено EUR5 млн з EUR25 млн підтримки енергосистеми України – глава МЗС Нідерландів

ОСТАННЄ

Ріст молочних ферм в Україні і збільшення квот на поставки молокопродукції в ЄС дають підстави для оптимізму - СМПУ

Торговельний баланс кондитерської галузі України позитивний, торговельна угода з ЄС є шансом вижити для кондитерів - "Укркондпром"

Україна отримала $177 млн від Світового банку на підтримку охорони здоров’я та фіскального управління

Внесок "ДТЕК Київські електромережі" в підтримку мереж столиці до кінця року перевищить 1 млрд грн – СЕО

ДТЕК Київські електромережі підготував 81 ремонтну бригаду для проходження ОЗП 2025/2026 в столиці – СЕО

В Україні у 2025 р. запрацювало 10 нових зернопереробних підприємств

Осіння посівна не вирішила проблему жита, Україні в сезоні-2025/26 доведеться збільшити його імпорт у 5 разів - Рибчинський

Уряд спрямував Мінрозвитку кошти гранту в сумі 440 млн грн для "відновлюваної енергетики"

Dragon Capital погіршив прогноз зростання ВВП у 2025р до 1,7% і у 2026р до 1% та покращив оцінку курсу гривні

Польща не скасує односторонню заборону на імпорт із України чутливих агротоварів – офіційна заява

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА