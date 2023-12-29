Події

18:07 29.12.2023

Унаслідок ранкових ракетних атак по Харкову пошкоджено понад 40 будівель

1 хв читати
Унаслідок ранкових ракетних атак по Харкову пошкоджено понад 40 будівель

Унаслідок масованих ракетних ударів по Харкову в п'ятницю вранці пошкоджено переважно житлові будинки, повідомляє пресслужба міськради.

"Наразі відомо про 41 пошкоджену внаслідок ранкових обстрілів будівлю в Харкові, з них 37 - житлових. У Київському, Холодногірському та Слобідському районах комунальники продовжують усувати наслідки ворожих обстрілів", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, працівники КП "Харківспецбуд", "Харківське ремонтно-будівельне підприємство" та "Харківжитлобуд" затуляють понад 250 вибитих вікон у квартирах і в місцях загального користування. Також вони ремонтують пошкоджені покрівлі житлових будинків.

Теги: #харків #будівлі #ракетний_удар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:05 29.12.2023
Нацполіція: Наразі відомо про 18 загиблих і 132 поранених унаслідок ворожого ракетного обстрілу

Нацполіція: Наразі відомо про 18 загиблих і 132 поранених унаслідок ворожого ракетного обстрілу

09:37 29.12.2023
Кількість постраждалих унаслідок ранкових ударів по Харкову зросла до 11

Кількість постраждалих унаслідок ранкових ударів по Харкову зросла до 11

08:47 29.12.2023
Унаслідок ранкових ударів по Харкову один мирний житель загинув, вісьмох поранено - Синєгубов

Унаслідок ранкових ударів по Харкову один мирний житель загинув, вісьмох поранено - Синєгубов

08:09 29.12.2023
Харків під обстрілом втретє за ранок, пошкоджено лікарню, є проблеми з електрикою для транспорту

Харків під обстрілом втретє за ранок, пошкоджено лікарню, є проблеми з електрикою для транспорту

08:03 29.12.2023
Харків під обстрілом вдруге за ранок, пошкоджено лікарню, є проблеми з електрикою для транспорту

Харків під обстрілом вдруге за ранок, пошкоджено лікарню, є проблеми з електрикою для транспорту

07:44 29.12.2023
Окупанти завдають ударів по Харкову

Окупанти завдають ударів по Харкову

06:33 29.12.2023
Окупанти вночі завдали близько 10 ударів по Харкову, попередньо, без постраждалих

Окупанти вночі завдали близько 10 ударів по Харкову, попередньо, без постраждалих

10:27 26.12.2023
Харків'янин виставив на інтернет-аукціон унікальні вироби Скіфської епохи - прокуратура

Харків'янин виставив на інтернет-аукціон унікальні вироби Скіфської епохи - прокуратура

08:56 24.12.2023
Два мирні жителі постраждали внаслідок нічного ворожого обстрілу селища на Харківщині

Два мирні жителі постраждали внаслідок нічного ворожого обстрілу селища на Харківщині

08:37 20.12.2023
Нічних ракетних ударів було завдано одному з транспортних депо в Харкові

Нічних ракетних ударів було завдано одному з транспортних депо в Харкові

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський відвідав Авдіївку

Міністр оборони Великої Британії повідомив про відправлення в Україну сотень ракет ППО британського виробництва

У Києві кількість загиблих унаслідок ракетного удару збільшилася до восьми людей - КМВА

У Запоріжжі кількість загиблих унаслідок ракетної атаки збільшилася до восьми - ОВА

У Києві кількість загиблих унаслідок ракетного удару зросла до семи осіб - Кличко

ОСТАННЄ

Зеленський відвідав мобільний госпіталь на Донеччині, де нагородив медпрацівників і військових

РФ у п'ятницю випустила по Україні 160 засобів повітряного нападу, Сили оборони знищили 88 крилатих ракет і 27 ударних БПЛА

Міноборони України виграло міжнародний арбітраж з іноземним постачальником на суму понад 1 млрд грн

У Києві рятувальники ліквідували пожежу двох складських приміщень, що виникла внаслідок ракетної атаки, - ДСНС

Унаслідок обстрілу Нікополя постраждали три людини - ОВА

Повітряний простір Польщі порушила російська ракета - начальник Генштабу

Зеленський в Авдіївці нагородив військових

Зеленський відвідав Авдіївку

У Києві кількість загиблих унаслідок ракетної атаки зросла до дев’яти осіб

Міністр оборони Великої Британії повідомив про відправлення в Україну сотень ракет ППО британського виробництва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА