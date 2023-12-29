Унаслідок ранкових ракетних атак по Харкову пошкоджено понад 40 будівель

Унаслідок масованих ракетних ударів по Харкову в п'ятницю вранці пошкоджено переважно житлові будинки, повідомляє пресслужба міськради.

"Наразі відомо про 41 пошкоджену внаслідок ранкових обстрілів будівлю в Харкові, з них 37 - житлових. У Київському, Холодногірському та Слобідському районах комунальники продовжують усувати наслідки ворожих обстрілів", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, працівники КП "Харківспецбуд", "Харківське ремонтно-будівельне підприємство" та "Харківжитлобуд" затуляють понад 250 вибитих вікон у квартирах і в місцях загального користування. Також вони ремонтують пошкоджені покрівлі житлових будинків.